Nacional

En México 'manda el pueblo', no EUA, responde Sheinbaum a Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que México y Canadá hacen lo que Estados Unidos les dice

  • 15
  • Agosto
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones de Donald Trump, quien afirmó que México y Canadá hacen lo que Estados Unidos les dice. 

Sheinbaum enfatizó en su conferencia matutina de este viernes, que “el único que manda en México es el pueblo. Así de sencillo y así de importante”. 

La mandataria rechazó cualquier insinuación de subordinación, destacando la soberanía nacional y minimizando los comentarios de Trump como parte de su "forma de hablar". 

"El presidente Trump tiene una forma de hablar, pero el único que manda en México es el pueblo. Así de sencillo e importante”, sentenció.

Este mensaje fue en respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense sobre la seguridad fronteriza y la supuesta obediencia de México.

"Estamos cerrando las fronteras y todo el mundo lo entendió, porque ahora respetan a tu país otra vez. Realmente respetan a este país de nuevo. Y México hace lo que les decimos que hagan, y Canadá hace lo que les decimos que hagan”, indicó.


