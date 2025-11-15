Encapuchados tiran vallas y chocan con Policía en Marcha Nacional

Aunque al principio la llamada "Marcha de la Generación Z" ocurrió con calma, confirme avanzó la misma hubo la presencia de encapuchados, quienes luego de enfrentarse con las autoridades, derribaron parte de la valla que cubrió Palacio Nacional.

Una vez que el contingente llegó al Zócalo capitalino, algunos manifestantes intentaron trepar por las vallas metálicas mientras lanzaron consignas en contra de los propios encapuchados.

Ciudadanos siguen presentes en el Zócalo a pesar de la represión de la policía a la #MarchaNacional de la #GeneracionZ.🚨

La manifestación exigía un alto a la #violencia y corrupción y esta tarde la policía volvió a agredir a la ciudadania

Ante esta actitud violenta, los oficiales que se encontraban en la zona lanzaron gas y accionaron extintores para desalentar a quienes buscaron provocar "desmanes".

Conforme pasaron los minutos la situación se tornó más violenta, pues algunos encapuchados portaban esmeriles, con las cuales buscaron cortar la unión entre las vallas, pese a que los mismos manifestantes buscaron frenar este tipo de agresiones, pues consideraban que no iban acorde a lo que buscó la manifestación.

Tras varios minutos, los encapuchados lograron derribar parte de las bardas, por lo que los uniformados tomaron acción y bloquearon el acceso a Palacio Nacional.

Así se vio desde las alturas del Zócalo la represión de policías de la CDMX en la #MarchaNacional de la #GeneracionZ frente a Palacio Nacional.

Así se vio desde las alturas del Zócalo la represión de policías de la CDMX en la #MarchaNacional de la #GeneracionZ frente a Palacio Nacional.

Manifestantes y medios de comunicación fueron víctimas de la #violencia que buscaba erradicar la marcha

Los actos violentos se prolongaron por más de una hora, en la que se lanzaron consignas, ondearon banderas, hubo lanzamiento de piedras hacia las autoridades e incluso hubo una persona que fue acusada de robar un celular, por lo que fue agredido por otros manifestantes.

Tras más de dos horas de tensión y choques con las autoridades, que contaron con un grupo antimotines, los manifestantes se reagruparon en la plancha del Zócalo y entonaron el himno nacional.

