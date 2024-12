Encuentran a hija de líder de Madres Buscadoras en morgue

María Dolores Patrón, presidenta del colectivo Madres Buscadoras de Quintana Roo, cerró un capítulo doloroso de su vida al encontrar a su hija, Francisca Mariner Flores, tras cuatro años y medio de búsqueda.

La joven, asesinada en julio de 2020, permaneció sin identificar en una morgue de Cancún durante todo ese tiempo, exponiendo la crisis forense que enfrenta México, donde más de 52,000 cuerpos están en calidad de desconocidos.

Una lucha incansable

Desde el inicio, Patrón sospechó que su hija era una de las seis mujeres no identificadas en la morgue. Aunque nunca vio las fotos del cuerpo encontrado calcinado y con un disparo en la cabeza, tuvo la corazonada de que se trataba de Francisca.

A pesar de su insistencia, las autoridades retrasaron las pruebas genéticas por más de dos años, obligándola a tomar medidas drásticas como bloquear la zona hotelera de Cancún y presentar quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

"No había respuesta. Siempre me decían que 'todavía no había pruebas'", relató Patrón. Fue hasta que propuso llevar a su nieta para una nueva comparación genética que la Fiscalía aceptó realizar los estudios.

Crisis de desapariciones y negligencia institucional

El caso de Francisca pone en evidencia la crisis de desapariciones en México, donde más de 120,000 personas están reportadas como no localizadas, y la violencia de género, con 10 asesinatos de mujeres al día.

La negligencia en el manejo de cuerpos no identificados agrava la situación, generando una dolorosa incertidumbre para miles de familias.

Patrón recordó cómo, gracias a un testigo del crimen, se logró procesar y sentenciar a la pareja de su hija a 50 años de prisión en septiembre pasado. Sin embargo, la identificación oficial del cuerpo no llegó sino hasta dos meses después, cuando nuevos estudios genéticos, comparando el ADN de la nieta de Patrón, confirmaron que el cuerpo número 441 en la morgue correspondía a Francisca Mariner Flores.

Otras víctimas de la negligencia

El caso de Francisca no es aislado, en meses recientes, la Fiscalía General de Quintana Roo entregó los restos de William Hernández Zapata, desaparecido desde 2017, cuyo cuerpo también permaneció años en calidad de desconocido. Colectivos como Madres Buscadoras han sido clave para presionar a las autoridades y lograr las identificaciones.

Ante la negligencia evidente, la Fiscalía de Quintana Roo anunció la apertura de una carpeta de investigación contra funcionarios de la pasada administración, señalados por omisión en las confrontas genéticas.

Patrón, aunque agradecida por el cierre de su caso, reiteró la necesidad de mejoras en el sistema forense mexicano. "Esto no debería pasarle a ninguna familia. Las autoridades deben actuar con mayor rapidez y empatía", concluyó.

