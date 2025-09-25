Cerrar X
'Es una buena noticia': Presidencia celebra compra de Banamex

Claudia Sheinbaum calificó como 'una buena noticia' la adquisición del 25% de las acciones de Banamex por parte del empresario Fernando Chico Pardo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró este jueves la compra del 25% de las acciones de Grupo Financiero Banamex por parte del empresario Fernando Chico Pardo.

En conferencia, la mandataria señaló que se le informó previamente de la operación y destacó la buena reputación del inversionista.

“Es una buena noticia que el banco regrese a manos de un mexicano”, afirmó Sheinbaum, al subrayar que esta adquisición refuerza la confianza en la solidez del sistema financiero nacional.

Los detalles de la operación con Citi

Citi anunció que una empresa propiedad de Chico Pardo y su familia inmediata acordó adquirir una participación accionaria en Banamex, actualmente bajo control del grupo estadounidense.

Con el cierre de la operación, Chico Pardo asumirá la presidencia de Grupo Financiero Banamex. Ignacio “Nacho” Deschamps continuará como presidente de Banamex, mientras que Manuel Romo seguirá como director general.

Jane Fraser, CEO de Citi, calificó la inversión como “un rotundo respaldo a la fortaleza y el potencial de Banamex”, además de destacar que forma parte de la estrategia de salida a bolsa planeada por la institución.

¿Quién es Fernando Chico Pardo?

El empresario mexicano es conocido por liderar el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), operador de nueve terminales aéreas, entre ellas la de Cancún. Bajo su gestión, más de 70 millones de pasajeros son movilizados anualmente.

Además, en 2024 se convirtió en el mayor accionista individual de Carrix, dueña de SSA Marine México, con operaciones en puertos estratégicos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Progreso, Cozumel y Tuxpan.

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, inició su carrera en Wall Street y fundó la casa de bolsa Acciones y Asesoría Bursátil en 1982, que más tarde se fusionó con Inbursa.

 


