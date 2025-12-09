EUA transfiere a México a 14 sentenciados por delitos federales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos entregó el viernes a autoridades mexicanas a 14 ciudadanos que cumplían condenas federales por distribución de drogas, portación ilegal de armas de fuego o ambos.

El proceso se realizó conforme al Tratado Internacional de Transferencia de Personas Sentenciadas, informó la dependencia en su portal oficial.

“Esas transferencias fueron conducidas a través de Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros. La División Criminal de la Unidad Internacional de Transferencia de Prisioneros, ubicada en la Oficina de Asuntos Internacionales, Administra el programa y coordina todas las transferencias basadas en el tratado (…) el mismo tratado también permite a nacionales estadunidenses encarcelados en el exterior aplicar para su transferencia a los Estados Unidos”, señala la fiscalía estadunidense.

La transferencia fue coordinada por la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, con apoyo de la Oficina Federal de Prisiones.

Todos los internos solicitaron su traslado y, una vez aprobado por ambos gobiernos, continuarán sus sentencias en México.

Tres estadounidenses regresan a su país

Además, tres ciudadanos estadounidenses condenados por tráfico de sustancias controladas fueron trasladados a Estados Unidos, donde deberán cumplir entre 22 meses y cuatro años y medio de prisión.

Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros

El programa permite que personas extranjeras encarceladas en Estados Unidos concluyan sus condenas en su país de origen.

Estados Unidos mantiene acuerdos similares con otros diez países y dos convenios multilaterales, lo que facilita relaciones de transferencia con más de 85 naciones.

