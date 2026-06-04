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Explotan autotanques de gas en Puebla; evacuan a 2 mil personas

Activa Gobierno de Puebla un Comando Unificado de corporaciones tras la explosión de cuatro autotanques de gas L.P., en el municipio de Tepeaca

  • 04
  • Junio
    2026

La explosión en un sitio de almacenamiento de pipas de gas LP, generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación de aproximadamente 2 mil personas, en el municipio de Tepeaca, Puebla.

Tres personas resultaron heridas, las cuales están recibiendo atención hospitalaria, informó el gobernador Alejandro Armenta.

"Las personas que tuvieron este incidente ya fueron trasladadas. Yo tengo datos aquí de tres personas (lesionadas). Nosotros queremos que sean atendidos de inmediato, así lo están haciendo", declaró.

Por el momento, las autoridades no han reportado ningún fallecido.

Los hechos se registraron la mañana de este jueves en el depósito ubicado en la colonia San Juan Negrete, en donde cuatro autotanques resultaron dañados.

Se informó que el gobierno de Puebla activó un Comando Unificado para coordinar las labores de contención y resguardo.

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Las autoridades desalojaron a alrededor de dos mil personas de viviendas aledañas, así como un hospital y escuelas cercanas al lugar de los hechos.

"Se tuvo que realizar la evacuación del Hospital General de Tepeaca, de la Escuela Preparatoria 2 de Octubre, del Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y viviendas aledañas", dijo Bernabé López, coordinador de Protección Civil.

Un total de 59 elementos de Protección Civil estatal, municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla laboran en la zona.

El Gobierno de Puebla exhortó a los ciudadanos a evitar acercarse al lugar ya que continúan las maniobras de enfriamiento en la zona afectada.

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Desalojan a estudiantes

Alumnos, docentes y trabajadores de la escuela "General Miguel Negrete Novoa" tuvieron que ser desalojados del plantel con el fin de prevenir riesgos tras el siniestro.

"Un total de mil 753 estudiantes regresaron a sus domicilios bajo la supervisión de madres y padres de familia, debido a un incendio que se registró en las inmediaciones del plantel educativo", informó la Secretaría de Educación Pública estatal.


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