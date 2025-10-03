Cerrar X
FGR captura a socia de Guardería ABC en Sonora

La mujer fue detenida en Arizona para luego permanecer en un centro de reclusión migratoria, con una orden de Interpol vigente desde 2022

  • 03
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, ejecutó una orden de aprehensión contra Sandra Lucía "N", socia propietaria de la Guardería ABC, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas relacionados con el incendio ocurrido en 2009 en Hermosillo, Sonora.

El mandamiento judicial fue cumplimentado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en la ciudad de Nogales, Sonora.

Tras su captura, la imputada fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil en Hermosillo, donde quedó a disposición del juez correspondiente para el cumplimiento de la sentencia condenatoria en su contra.

De acuerdo con la FGR, la mujer se encontraba prófuga en territorio estadounidense. No obstante, tras gestiones de cooperación internacional, fue sometida a un proceso de deportación controlada a través de la Garita I Puerta México-Denis de Concini, en Nogales.

Sandra Lucía "N" fue detenida en Arizona y permaneció en un centro de reclusión migratoria en Eloy, con una orden de Interpol vigente desde 2022

El incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, dejó un saldo de 49 menores muertos y decenas más heridos, marcando uno de los episodios más trágicos en la historia reciente del país.


