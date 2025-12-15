Podcast
Nacional

García Luna apelará sentencia por narctráfico en Estados Unidos

Su defensa busca reducir su sentencia de casi 40 años de prisión, luego de comprobar sus vínculos con capos del narcotráfico, entre ellos 'Chapo' Guzmán

  • 15
  • Diciembre
    2025

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, apelará su condena de 38 años de prisión frente a una corte de Estados Unidos.

De acuerdo con sus abogados de defensa, se indicó que será el próximo jueves cuando se entregue dicha solicitud a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Brooklyn.

Defensa-Garcia-Luna.png

El exfuncionario fue sentenciado el 16 de octubre del 2024 por el juez de distrito Brian Cogan, además de imponer una multa de $2,400 millones de dólares al Gobierno de México por extraer recursos federales a través de empresas utilizadas como fachada.

Cargos contra Genaro García Luna

El exsecretario de seguridad fue encontrado culpable de cinco cargos relacionados con narcotráfico.

Defensa-Garcia-Luna.png

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el exfuncionario de la administración de Felipe Calderón fue sentenciado por los siguientes cargos:

  • Participar en una empresa criminal continua
  • Conspiración internacional para la distribución de cocaína
  • Conspiración de distribución y posesión de cocaína
  • Conspiración de importación de cocaína
  • Dar una declaración falsa ante la autoridad migratoria de Estados Unidos

Además, fue acusado de ayudar a Joaquín "El Chapo" Guzmán, en la misma corte en la que el capo fue sentenciado.


Comentarios

