Gobierno acuerda ruta de atención con AMOTAC tras reunión

Este acercamiento entre las autoridades y los transportistas se produce después de anunciar manifestaciones 'pacíficas' por las principales carreteras con EUA

Autoridades federales encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, acordaron una ruta de atención para dar seguimiento a los planteamientos presentados por dicha organización tras sostener una reunión en Ciudad de México.

Como resultado del diálogo, se suscribió una minuta de trabajo donde se dieron a conocer las principales demandas planteadas en asuntos relacionados con la seguridad en carreteras, trámites y procedimientos que afectan a sus agremiados.

"Durante el encuentro, las autoridades federales reiteraron su disposición de mantener abiertos los canales de comunicación y coordinación para la atención de las demandas presentadas, en el marco de sus respectivas atribuciones", se dio a conocer a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación.

Este acercamiento entre las autoridades y los transportistas se produce después de que la Amotac anunciara manifestaciones "pacíficas" por las principales carreteras del país norteamericano.

La organización justificó esta decisión al denunciar la "falta de soluciones y resultados contundentes" por parte de las autoridades a las demandas del sector.

Ante esto, el secretario García Harfuch agradeció la invitación a la reunión y reiteró que establecerán mesas de trabajo de acción inmediata.

"Vamos a establecer mesas de trabajo de manera inmediata, mesas de trabajo no de protocolo sino de acción inmediata para ir resolviendo los temas que previamente fueron conversados aquí".

En caso de que las autoridades no respondan sus peticiones, la Amotac aseguró que iniciará una movilización en "marcha lenta" hasta la plaza del Zócalo.