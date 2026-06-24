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Gobierno acuerda ruta de atención con AMOTAC tras reunión

Este acercamiento entre las autoridades y los transportistas se produce después de anunciar manifestaciones 'pacíficas' por las principales carreteras con EUA

Por Diana Valeria Leyva | 24 Junio 2026

Autoridades federales encabezadas por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, acordaron una ruta de atención para dar seguimiento a los planteamientos presentados por dicha organización tras sostener una reunión en Ciudad de México.

Como resultado del diálogo, se suscribió una minuta de trabajo donde se dieron a conocer las principales demandas planteadas en asuntos relacionados con la seguridad en carreteras, trámites y procedimientos que afectan a sus agremiados.

"Durante el encuentro, las autoridades federales reiteraron su disposición de mantener abiertos los canales de comunicación y coordinación para la atención de las demandas presentadas, en el marco de sus respectivas atribuciones", se dio a conocer a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación.

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Este acercamiento entre las autoridades y los transportistas se produce después de que la Amotac anunciara manifestaciones "pacíficas" por las principales carreteras del país norteamericano.

La organización justificó esta decisión al denunciar la "falta de soluciones y resultados contundentes" por parte de las autoridades a las demandas del sector.

Ante esto, el secretario García Harfuch agradeció la invitación a la reunión y reiteró que establecerán mesas de trabajo de acción inmediata.

"Vamos a establecer mesas de trabajo de manera inmediata, mesas de trabajo no de protocolo sino de acción inmediata para ir resolviendo los temas que previamente fueron conversados aquí".

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En caso de que las autoridades no respondan sus peticiones, la Amotac aseguró que iniciará una movilización en "marcha lenta" hasta la plaza del Zócalo.

 

 

 

 

 

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