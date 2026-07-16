Identifica FGR al 'Jando' como piloto del 'Mayo' tras entregarlo

La Fiscalía confirmó meses después de enviarlo a EUA que Mauro Alberto “N” trasladó a Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López en 2024

La Fiscalía General de la República entregó a Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”, a las autoridades de Estados Unidos en agosto de 2025 junto con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad y fue hasta junio de 2026 cuando confirmó que se trataba del piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México el 25 de julio de 2024.

De acuerdo con la FGR, la identificación fue posible tras encontrar en las carpetas de investigación coincidencias de voz y huellas dactilares con el piloto involucrado en el traslado de ambos integrantes del Cártel de Sinaloa.

Mauro Alberto “N” fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, luego de que integrantes de un grupo delictivo que viajaban en un vehículo blindado agredieran a elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Durante el enfrentamiento murió un militar y otros cinco resultaron heridos.

La Fiscalía informó que, al momento de su detención, el imputado se identificó con otro nombre y que fueron las pruebas periciales realizadas posteriormente las que permitieron establecer su verdadera identidad.

Tras ser procesado, fue identificado como integrante del Cártel de Sinaloa con un alto nivel dentro de la organización criminal y considerado un riesgo para la seguridad nacional. Además, durante los interrogatorios negó tener vínculos con el grupo delictivo.

La FGR precisó que en agosto de 2025 fue entregado a las autoridades estadounidenses con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional junto con otros 25 delincuentes considerados de alta peligrosidad.

Fue hasta junio de 2026 cuando la actual administración de Ernestina Godoy encontró los indicios que permitieron relacionarlo con el vuelo en el que Ismael “N” y Joaquín “N” fueron trasladados desde Culiacán hacia Nuevo México el 25 de julio de 2024.

La Fiscalía subrayó que la entrega de Mauro Alberto “N” no extingue las investigaciones en su contra, pues conserva grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación, además de que puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre México y Estados Unidos.