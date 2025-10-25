Cerrar X
ine_c408a82588
Nacional

INE desmiente haber sufrido hackeo de su sistema

El organismo presidido por Guadalupe Taddei Zavala reconoció que sí hubo una incidencia de seguridad, pero aclaró que esta ocurrió durante 2024

  • 25
  • Octubre
    2025

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha salido al paso de las versiones que circulan en redes sociales sobre un supuesto nuevo hackeo a sus sistemas, con riesgo para los datos de millones de votantes, asegurando que sus servidores se mantienen seguros.

En un comunicado oficial, el organismo presidido por Guadalupe Taddei Zavala reconoció que sí hubo una incidencia de seguridad, pero aclaró que esta ocurrió durante el proceso electoral del año pasado (2024) y fue "atendida y contenida oportunamente."

El INE fue enfático al desmentir las alarmas recientes: “A la fecha, no existe evidencia de vulneración ni indicios de actividad anómala en los sistemas institucionales,” sentenció el organismo.

Además, el instituto negó que los datos que supuestamente se han publicado en la dark web pertenezcan a sus servidores. Hasta el momento, el análisis técnico no ha identificado información perteneciente al INE que sustente las afirmaciones difundidas.

Tras la incidencia de 2024, el INE destacó la implementación de medidas de seguridad más estrictas para blindar sus sistemas ante cualquier intento de vulneración. Entre las acciones tomadas se encuentran:

  • La incorporación de autenticación multifactor (MFA).
  • La depuración total de cuentas VPN activas.
  • La activación del doble factor de autenticación para todo el personal con acceso remoto.

El instituto ha activado protocolos de seguridad y coordinación con otras dependencias. Recientemente, se llevó a cabo una sesión de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para definir acciones de coordinación interinstitucional. Asimismo, sostuvieron una reunión técnica con su proveedor de servicios digitales para analizar los supuestos datos filtrados.

Actualmente, un grupo de ingenieros se encuentra realizando verificaciones técnicas exhaustivas en las oficinas centrales, revisando la infraestructura de comunicaciones y los componentes de seguridad. El objetivo principal es "verificar exhaustivamente que no exista el supuesto ‘backdoor’ mencionado" en las versiones que circulan.

El INE reitera a la ciudadanía que sus sistemas son robustos y que los datos de los votantes no están en riesgo por un nuevo acceso indebido.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G4_M9bg5_Xk_A_Avn_Ly_04fdf57c2e
Presidenta recorre tramo final del Tren Interurbano México-Toluca
G4_I_Sv_A4_Xs_A_Ac_W9r_6bf63b472f
Detienen a revendedores de entradas para el GP de México
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_b9118b6c41
Detienen a siete con armas exclusivas del Ejército en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

erherreh_99f6b36338
Lando Norris domina de punta a punta en el GP de México
01c8380e_21ca_4098_8b97_e0e3cca375ba_d4c6c06bab
Llenan Santuario de San Judas a dos días de festejo
84d0219f_3236_4f84_b847_883086b7307e_b3645252ad
Tamaulipas refuerza liderazgo climático con apoyo global
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T122905_313_6f835f8d9e
Bon Jovi vuelve con gira en 2026 tras cirugía de cuerdas vocales
publicidad
×