INE desmiente haber sufrido hackeo de su sistema

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha salido al paso de las versiones que circulan en redes sociales sobre un supuesto nuevo hackeo a sus sistemas, con riesgo para los datos de millones de votantes, asegurando que sus servidores se mantienen seguros.

En un comunicado oficial, el organismo presidido por Guadalupe Taddei Zavala reconoció que sí hubo una incidencia de seguridad, pero aclaró que esta ocurrió durante el proceso electoral del año pasado (2024) y fue "atendida y contenida oportunamente."

El INE fue enfático al desmentir las alarmas recientes: “A la fecha, no existe evidencia de vulneración ni indicios de actividad anómala en los sistemas institucionales,” sentenció el organismo.

Además, el instituto negó que los datos que supuestamente se han publicado en la dark web pertenezcan a sus servidores. Hasta el momento, el análisis técnico no ha identificado información perteneciente al INE que sustente las afirmaciones difundidas.

Tras la incidencia de 2024, el INE destacó la implementación de medidas de seguridad más estrictas para blindar sus sistemas ante cualquier intento de vulneración. Entre las acciones tomadas se encuentran:

La incorporación de autenticación multifactor (MFA).

La depuración total de cuentas VPN activas.

La activación del doble factor de autenticación para todo el personal con acceso remoto.

El instituto ha activado protocolos de seguridad y coordinación con otras dependencias. Recientemente, se llevó a cabo una sesión de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para definir acciones de coordinación interinstitucional. Asimismo, sostuvieron una reunión técnica con su proveedor de servicios digitales para analizar los supuestos datos filtrados.

Actualmente, un grupo de ingenieros se encuentra realizando verificaciones técnicas exhaustivas en las oficinas centrales, revisando la infraestructura de comunicaciones y los componentes de seguridad. El objetivo principal es "verificar exhaustivamente que no exista el supuesto ‘backdoor’ mencionado" en las versiones que circulan.

El INE reitera a la ciudadanía que sus sistemas son robustos y que los datos de los votantes no están en riesgo por un nuevo acceso indebido.

