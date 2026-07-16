Ingresan a Ernesto Ruffo a la FGR tras su detención

El exgobernador fue ingresado a las instalaciones de la FGR en Tijuana tras ser detenido por su presunta participación en una red de contrabando de combustible

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El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido e ingresado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Zona Río de Tijuana, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocidos como huachicol fiscal.

De acuerdo con la FGR, la captura deriva de una investigación sobre una presunta red dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos a México. La dependencia señaló que obtuvo una orden de aprehensión contra Ruffo Appel por su posible vínculo con operaciones de contrabando realizadas a través de Ingemar, empresa que habría sido fundada por el exmandatario estatal.

La orden judicial fue cumplimentada en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Posteriormente, el exgobernador fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Tijuana para continuar con el proceso legal correspondiente.

La detención ocurre días después de que la Fiscalía revelara el hallazgo de una red de contrabando de combustible procedente de Estados Unidos que utilizaba el sistema ferroviario para introducir hidrocarburos al país, principalmente a través de la aduana de Matamoros, Tamaulipas.

Según las autoridades, el grupo declaraba cargamentos como aditivos o aceites y reportaba volúmenes menores de gasolina y diésel para evadir impuestos y ocultar el origen de millones de litros de combustible.