¿Javier Duarte, con un pie en la calle… o un giro sorpresivo?

El cronómetro casi en ceros. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, parece estar a nada de cumplir su sentencia. Su defensa sostiene que ya compurgó alrededor del 95% de la pena de 9 años, acreditó buena conducta y no tiene procesos vigentes que se lo impidan; la jueza de ejecución resolverá su solicitud de libertad anticipada en la audiencia del próximo miércoles. Pero también su abogado, Pablo Campuzano, advierte que la FGR podría intentar una nueva orden de aprehensión “sorpresa” justo antes de que se concrete la preliberación.

La defensa

Porcentaje de pena cumplida. La defensa expuso que Duarte suma más de 3,125 días preso de un total de 3,285, es decir, aprox. 95% (95.04% según el cómputo presentado). En el rubro de conducta y reinserción, fue acreditada con participación en actividades como cursos e incluso docencia intramuros.

Sin procesos vigentes pendientes

La defensa refiere que se cancelaron o quedaron sin efecto otros procedimientos federales y locales iniciados en su momento; entre ellos, se anuló el proceso por peculado (2013), la no vinculación por desaparición forzada (14 de noviembre de 2024) y la prescripción del caso por incumplimiento del deber legal (23 de abril de 2025). También constaba una orden federal por delito electoral que no se ejecutó por no estar en la orden de extradición.

'Culpable por razones políticas': Duarte

Durante la audiencia de solicitud de libertad anticipada, el exgobernador sostuvo: “Me declaré culpable por razones políticas” en el procedimiento abreviado y que “ya lo pasado, pasado… tuve razones políticas para hacerlo”. Añadió: “Nadie me ha acusado de robar un peso del servicio público, todo se redujo a una multa… que ya fue liquidada”.

“Me considero una persona reinsertada y lista para estar en la sociedad… nunca le he hecho nada a nadie y que al testigo no le deseo ningún mal”, afirmó Duarte.

Audiencia clave

La jueza Ángela Zamorano Herrera programó audiencia a las diez y media de la mañana del miércoles 12 de noviembre para resolver la solicitud de libertad anticipada en el Reclusorio Norte.

Frente a eso, la FGR viene objetando que existe un riesgo, pues los representantes federales expusieron amenazas contra Antonio Tarek Abdalá (testigo colaborador), sosteniendo que ello justificaría no conceder la salida anticipada. Duarte respondió que no busca dañar a nadie.

La Fiscalía subrayó el alto impacto del caso y caracterizó al exgobernador como un sujeto con capacidad de control y liderazgo que, a su juicio, supondría riesgo para la sociedad; Duarte calificó ese argumento de soez y ajeno al objeto de la audiencia.

Abogados no descartan giro sorpresivo

El litigante Pablo Campuzano no descarta que, en vísperas de la resolución, la FGR busque una nueva orden de aprehensión para impedir la liberación. De ocurrir, la defensa invocaría la regla de especialidad de la extradición con Guatemala para señalar delitos nuevos sin autorización de ese país.

El expediente

El exgobernador aceptó en procedimiento abreviado la condena de 9 años por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, impuesta en 2018. También una multa saldada de 58 mil 890.60 pesos, según se expuso en audiencia.

El escenario en puerta

En estricto apego a la información existente, para el exgobernador Duarte se asoma la libertad anticipada con condiciones. Si la jueza de ejecución valida el cómputo de pena, la buena conducta y que no existan procesos que lo impidan, podrá conceder la preliberación. La defensa afirma que ya se rebasó con holgura el umbral del 70% que marca la Ley de Ejecución Penal.

El caso quedará marcado con una frase de Javier Duarte cuando concluyó su audiencia en julio de 2017, posterior a su captura en Guatemala: “Paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia.”

