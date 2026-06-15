Laura Itzel Castillo encabezará la Secretaría de las Mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Laura Itzel Castillo será la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, dependencia que quedó vacante tras la salida de Citlalli Hernández.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que Castillo se incorporará al gabinete federal una vez que concluya su encargo legislativo el próximo 31 de agosto.

“Laura Itzel, en el momento en que se pueda incorporar, ya se va a incorporar como secretaria de las Mujeres”, señaló.

Itzel Castillo es arquitecta egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la administración pública y la actividad legislativa.

Inició su carrera política en 1991 como integrante de la Asamblea de Representantes del entonces Distrito Federal, posteriormente ocupó diversos cargos en el Gobierno de la Ciudad de México, fue consejera de Petróleos Mexicanos (Pemex) y actualmente preside la Mesa Directiva del Senado de la República.

Cabe recordar que la Secretaría de las Mujeres fue creada por la administración de Sheinbaum para coordinar políticas públicas enfocadas en la igualdad sustantiva, la prevención de la violencia de género y la protección de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres.

Entre sus principales acciones destacan la operación de los Centros LIBRE y la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, programas orientados a fortalecer la atención integral y el acceso a la información para este sector de la población.

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