Nacional

Localizan seis bolsas con restos humanos en Tabasco

Elementos de la policía municipal arribaron al lugar para confirmar que el contenido de las bolsas correspondía a dos hombres

  • 13
  • Octubre
    2025

Al menos seis bolsas negras de nylon que contenían restos humanos fueron encontradas en un camino vecinal en Cunduacán, Tabasco.

Este hallazgo se reportó durante el fin de semana, cerca del panteón que conduce a Los Cerros. Habitantes de la zona dieron aviso a las autoridades, a quienes afirmaron, que se trataba de restos humanos. 

Elementos de la policía municipal arribaron al lugar para confirmar que el contenido de las bolsas correspondía a dos hombres.

Se encuentran a la espera de personal de la Fiscalía General del Estado para que lleguen a realizar las investigaciones correspondientes e iniciar la carpeta de investigación que permita dar con los responsables de este crimen.

Hasta el momento, la identidad de las víctimas es irreconocible hasta que las partes orgánicas sean trasladadas a los Servicios Médicos Forenses.


Comentarios

