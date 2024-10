Luisa María Alcalde cuestiona a Calderón sobre caso García Luna

La Presidenta Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, habló sobre el caso de Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública del expresidente Felipe Calderón.

Fue durante la Asamblea Informativa llevada a cabo el día de ayer viernes en Cancún, Quintana Roo, que la presidenta de Morena se pronunció sobre la condena de 38 años de prisión de García Luna por sus vínculos con el crimen organizado, y cuestionó al expresidente.

"Ahora resulta que Felipe Calderón no sabía nada sobre los vínculos de su ex secretario de seguridad pública con el crimen organizado. No cabe duda que la doctrina de la derecha es la hipocresía", escribió en X (antes Twitter).

En un duro mensaje, Alcalde Luján responsabilizó al expresidente Calderón de llevar al país a que hubiera una violencia desmedida.

"Felipe Calderón, ese presidente que a lo baboso le pegó un trancazo al avispero y en esta guerra contra el narco y llevó a que en este país hubiera una violencia desmedida, que nunca atendió las causas, que nunca entendió que había que atender la pobreza, que había que atender a los jóvenes, que había que atender la desigualdad y darle alternativas de futuro. Lejos de eso designando a García Luna al frente como secretario de Seguridad, fue el que llevó a cabo esta guerra", declaró ante los militantes del partido.

Calificó de 'cinismo absoluto', las críticas de la oposición hacia la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Ahora el cinismo puro es que salen todavía a decir, cómo es posible la estrategia y le dicen a nuestra presidenta donde están los resultados, se quejan de aquí y de allá, el cinismo absoluto cuando dentro de su gabinete él (Felipe Calderón) había nombrado una persona vinculada con el crimen organizado", señaló.

Finalmente, cuestionó al exmandatario sobre el caso de García Luna: "¿Si no sabía, ¡en manos de quién estábamos!?"

"Ahora saca unos tuits y dice, pues si yo no sabía nada, no tenía idea de que este cuate tenía vínculos, y uno se queda pensando, una de dos, si realmente no sabía nada y era el presidente de la república, pues en manos de quien estábamos y si sí sabía, y tuvo información, pues entonces también tiene responsabilidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum sugirió que el expresidente Felipe Calderón debe ofrecer una disculpa porque puso al frente de la seguridad a un personaje que hoy está juzgado como un narcotraficante y un criminal.

