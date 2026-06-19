México abre puerta a empresarios interesados en Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró relevante la apertura económica impulsada por Cuba, ya que representa un cambio significativo para la isla

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La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la decisión del gobierno cubano de abrir más espacios a la inversión representa un cambio significativo para la isla y podría generar oportunidades para empresarios mexicanos interesados en ese mercado.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aseguró que se trata de una decisión soberana que merece reconocimiento.

“Es un cambio importante en las decisiones de las y los cubanos, de abrir su economía”, afirmó.

Explicó que las autoridades cubanas están promoviendo mecanismos para atraer capital y fortalecer la actividad económica dentro del país.

Según señaló, una de las estrategias incluye convocar a cubanos que emigraron hace años para que regresen como inversionistas o participen en proyectos productivos.

“Están haciéndolo para la inversión, incluso llamando a cubanos que dejaron la isla hace tiempo a que inviertan en Cuba”, explicó.

Las reformas fueron aprobadas recientemente por las autoridades cubanas como parte de una estrategia para ampliar la participación económica y captar nuevos recursos.

México no invertirá; la decisión será privada

Sheinbaum claró que cualquier participación mexicana dependerá exclusivamente de empresarios y empresarias interesadas en explorar oportunidades de negocio en Cuba.

“Tendrían que ser empresarios y empresarias mexicanas”, puntualizó.

Subrayó que el Gobierno de México no está planteando inversiones directas, aunque sí podría facilitar contactos institucionales para quienes busquen información o acercamientos con autoridades cubanas.

Cancillería ofrecerá apoyo

Ante el nuevo escenario económico en la isla, la jefa del Ejecutivo indicó que los inversionistas mexicanos pueden acercarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores para recibir orientación.

“Empresarios mexicanos que deseen invertir en Cuba se pueden acercar a Relaciones Exteriores si quieren un contacto especial”, señaló.

La declaración abre la posibilidad de que compañías mexicanas exploren proyectos en sectores que comienzan a recibir una mayor apertura dentro de la economía cubana.

Reconocimiento al cambio impulsado por La Habana

Por otra parte, también destacó que las reformas responden a una decisión tomada por el propio pueblo cubano y sus autoridades para enfrentar desafíos económicos y atraer nuevas inversiones.