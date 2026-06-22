México, Canadá y EUA retomarán diálogo sobre T-MEC en julio

Sheinbaum informó que a partir del 1 de julio podrían retomarse las reuniones entre México, Estados Unidos y Canadá para avanzar en la revisión del T-MEC

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La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo 1 de julio podrían retomarse las conversaciones entre México, Estados Unidos y Canadá relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de varios meses de negociaciones bilaterales impulsadas por Washington.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que, aunque el gobierno estadounidense decidió mantener conversaciones por separado con México y Canadá, existe la expectativa de que en los próximos días vuelvan a celebrarse reuniones entre los tres socios comerciales.

“Esperamos a principios de julio que ya pueda haber reuniones de los tres países”, señaló.

Sheinbaum recordó que México ha insistido en la importancia de sostener negociaciones tripartitas, debido a que el tratado involucra a las tres economías de América del Norte.

“Lo que es cierto es que hay pláticas separadas, así lo decidió Estados Unidos. Nosotros hemos insistido siempre en las pláticas tripartitas”, afirmó.

Explicó que actualmente Estados Unidos mantiene una mesa de diálogo con México y otra distinta con Canadá como parte de la revisión del acuerdo comercial.

Descarta cambios profundos al tratado

Consideró improbable que el T-MEC enfrente modificaciones de fondo o una eventual desaparición, ya que se trata de un instrumento jurídico aprobado por los congresos de los tres países.

“El tratado es una ley porque fue aprobado por los congresos de los tres países. Si algo muy profundo tuviera que cambiar tendría que pasar por los congresos”, sostuvo.

Por ello, descartó que exista una intención real por parte de México, Canadá o Estados Unidos de poner fin al acuerdo comercial.

“No creemos que esa sea ni la posición de Canadá, ni la posición de Estados Unidos, ni nuestra posición”, agregó.

Ventaja frente a China

También defendió la permanencia del tratado al señalar que representa una ventaja estratégica para América del Norte frente a otras regiones económicas.

“El tratado es muy bueno para los tres países”, afirmó.

Según explicó, mantener el T-MEC fortalece la competitividad regional frente a economías como China y permite consolidar cadenas de suministro e inversiones compartidas.

“Mantener el Tratado de América del Norte evidentemente da a los tres países mayor competitividad frente a China”, señaló.

México fortalece relación con Canadá

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo destacó que, paralelamente a las negociaciones comerciales, México y Canadá continúan fortaleciendo su relación económica.

Como ejemplo, mencionó una inversión canadiense en el puerto de Altamira, Tamaulipas, que permitirá ampliar el intercambio comercial marítimo entre ambos países.

“Estamos fortaleciendo la relación entre México y Canadá y además evidentemente ambos países queremos que se mantenga el tratado comercial”, afirmó.

Agregó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informará próximamente sobre los avances de las conversaciones, mientras continúan las reuniones técnicas entre los tres gobiernos rumbo a la revisión del acuerdo.