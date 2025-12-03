México defiende ante la OEA el derecho de asilo político

El Gobierno de México defendió firmemente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) su compromiso histórico con el derecho de asilo político, considerado un pilar para la protección de la dignidad humana en el sistema interamericano.

Durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente, la embajadora Luz Elena Baños, representante permanente de México, cuestionó la pertinencia del encuentro al señalar que dicho órgano no es competente para revisar o evaluar la aplicación de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, conocida como Convención de Caracas.

“El Consejo Permanente no puede revisar tratados”

Baños advirtió que el Consejo Permanente, aunque es un foro político con impacto jurídico, carece de facultades para actuar como revisor de tratados internacionales, especialmente de uno cuya membresía y atribuciones no coinciden con las de la OEA.

“El Consejo Permanente no puede asumir la función de órgano revisor de un Tratado internacional”, señaló, al considerar “inviable” iniciar un proceso para ajustar o reinterpretar dicho instrumento dentro del organismo.

Asimismo, calificó de improcedente solicitar estudios al Comité Jurídico Interamericano u otros órganos técnicos sobre un caso derivado de diferencias entre dos Estados miembros.

La representante diplomática enfatizó que intentar modificar la Convención de Caracas sin la totalidad de los Estados parte vulneraría los principios esenciales del derecho de los tratados.

“Es contrario al espíritu del instrumento y a los principios elementales”, afirmó.

Caso Betssy Chávez: México actuó conforme a la normativa

Baños sostuvo que México aplicó correctamente el derecho interamericano al otorgar asilo a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez, subrayando que el derecho internacional no puede alterarse cada vez que un Estado disienta de su aplicación.

Alertó que politizar la discusión sobre el asilo podría “desvirtuar su naturaleza humanitaria” y entorpecer la protección inmediata que exige la Convención.

“La dignidad humana jamás debe someterse a una verificación política”, sentenció.

La embajadora advirtió que incumplir las normas internacionales de asilo representaría una infracción jurídica y podría derivar en violaciones graves a los derechos humanos.

“Cumplir con el derecho internacional es cumplir con nuestros compromisos éticos, políticos y jurídicos”, indicó.

México exige respeto a las normas internacionales

Baños concluyó demandando respeto al derecho internacional y reiteró que México está abierto al diálogo con cualquier Estado miembro, siempre bajo el respeto irrestricto a las normas y principios que rigen al sistema interamericano.

“Estas premisas son fundamentales e irrenunciables”, señaló en representación del Estado mexicano.

