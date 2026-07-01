Con este operativo ya suman cinco vuelos de asistencia enviados por el país, además del despliegue de personal militar y equipo especializado de rescate

Inicio / Nacional / México envía dos aviones más con ayuda humanitaria a Venezuela

El Gobierno de México reforzó este martes el apoyo a Venezuela con el envío de dos nuevas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) cargadas con ayuda humanitaria para atender a la población afectada por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que golpearon al país sudamericano.

Con este nuevo operativo, México alcanzó cinco vuelos de asistencia enviados desde que ocurrió la emergencia, como parte de las acciones de apoyo internacional para las zonas más afectadas.

Llevan plantas eléctricas, medicinas y equipo de emergencia

Las autoridades federales informaron que uno de los aviones, un C-130 Hércules de transporte pesado, trasladó material de primeros auxilios donado por la Cruz Roja Mexicana, además de cinco plantas generadoras de energía eléctrica.

En una segunda aeronave se enviaron otras tres plantas generadoras, así como insumos médicos y diverso material para fortalecer las labores de atención y auxilio a la población damnificada.

El equipo permitirá mantener servicios básicos en las zonas afectadas y apoyar a los cuerpos de emergencia que continúan trabajando tras los sismos.

Cinco vuelos y cientos de rescatistas mexicanos

Con este nuevo despliegue, el Gobierno federal informó que México ya ha realizado cinco vuelos de ayuda humanitaria hacia Venezuela.

Además del traslado de suministros, la misión mexicana ha movilizado a 240 elementos del Ejército Mexicano, ocho binomios caninos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 10 binomios caninos de la Guardia Nacional y 11 integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana.

De acuerdo con el balance oficial, la ayuda enviada por México incluye 13.1 toneladas de medicamentos, cuatro toneladas de equipo y materiales especializados para labores de búsqueda, salvamento y rescate, ocho plantas generadoras de energía eléctrica y 80 kilogramos de medicamentos donados por la Cruz Roja Mexicana.

Las autoridades señalaron que este nuevo puente aéreo forma parte del esfuerzo para fortalecer las tareas de atención a la emergencia y respaldar a las comunidades afectadas mientras continúan las labores de rescate y recuperación en Venezuela.