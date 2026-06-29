México enviará más ayuda humanitaria a Venezuela

México enviará un nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela luego de que el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez solicitara apoyo adicional

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El Gobierno de México prepara un nuevo envío de ayuda humanitaria a Venezuela después de recibir una petición formal de apoyo por parte de las autoridades venezolanas para atender a la población afectada por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados la semana pasada, desastre que ya deja un saldo de 1,450 personas fallecidas y más de 3,150 heridas.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió el domingo una carta enviada por el Gobierno venezolano, en la que solicita equipo e insumos para enfrentar la emergencia.

"El día de ayer llegó un comunicado a la Secretaría de Relaciones Exteriores pidiendo más apoyo. Es una carta que enviaron a México y a otros países", señaló.

Venezuela solicita plantas y alimentos

La mandataria federal explicó que la nueva solicitud incluye plantas potabilizadoras de agua, plantas generadoras de energía eléctrica y alimentos no perecederos para atender a las comunidades afectadas por el desastre.

"Ellos piden plantas potabilizadoras para agua, plantas de energía y también ahora sí ya piden algo de alimentación de productos no perecederos", detalló.

Indicó que el Gobierno federal ya coordina la integración de estos insumos para enviarlos en los próximos días.

Brigada mexicana continúa en labores de rescate

Destacó que los 250 integrantes de la brigada mexicana permanecen desplegados en territorio venezolano apoyando las tareas de búsqueda y rescate.

Incluso, informó que el personal enviado por México ya logró rescatar con vida a dos personas atrapadas entre los escombros.

"El general secretario nos informó que dos personas fueron rescatadas por la brigada mexicana. Son 250 elementos que van a permanecer allí", afirmó.

Agregó que, de ser necesario, México enviará más especialistas para fortalecer las labores de rescate.

"Si es necesario se van a enviar más rescatistas, porque México está especializado en este tipo de procedimientos", aseguró.

Explicó que el Gobierno trabaja con estados, municipios y organizaciones que instalaron centros de acopio para concentrar toda la ayuda en un solo punto antes de enviarla a Venezuela.

"Nos estamos poniendo de acuerdo con las distintas entidades que abrieron los centros de acopio para poderlos llevar a un solo lugar", comentó.

Precisó que los suministros serán trasladados tanto por vía aérea como marítima para acelerar su distribución entre la población afectada.

Reitera solidaridad con Venezuela

Sheinbaum también habló sobre la conversación telefónica que sostuvo con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien expresó las condolencias del pueblo mexicano y reiteró el respaldo del Gobierno federal ante la tragedia.

"Hablamos en general de la situación de Venezuela, que es muy triste por lo que están viviendo. Siempre en nuestra solidaridad, eso fue lo que le expresé", dijo.

Subrayó que México mantendrá el apoyo humanitario mientras continúen las labores de rescate y atención a los damnificados, en una emergencia que ha movilizado ayuda internacional debido a la magnitud de los daños ocasionados por los sismos.