Cerrar X
sheinbaum_singapur_1bb4ad59b4
Nacional

México formalizará apertura de embajada de Singapur

Claudia Sheinbaum confirmó que la visita del presidente de Singapur busca formalizar la apertura de su embajada en México y avanzar en inversiones

  • 01
  • Diciembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que la visita oficial del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, tiene como objetivo central formalizar la apertura de la embajada singapurense en territorio mexicano, un paso que calificó como clave para fortalecer la relación bilateral.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó de manera directa que la instalación de la sede diplomática es la razón principal de la visita.

“Se formaliza la embajada de Singapur aquí en México, esa es la razón”, afirmó.

La mandataria destacó que la presencia del presidente Shanmugaratnam representa un momento relevante para la diplomacia mexicana, especialmente en un contexto de expansión de vínculos con Asia.

Habrá anuncios de inversiones y proyectos conjuntos

Además, adelantó que en una conferencia conjunta se darán a conocer inversiones y proyectos bilaterales que ya se encuentran en desarrollo.

“Hay varias inversiones y proyectos conjuntos que ya informaremos después”, señaló, sin detallar aún los montos ni sectores.

Cabe señalar que dicha cooperación entre ambos países ha crecido en campos en los que Singapur es potencia reconocida, como en digitalización gubernamental, infraestructura estratégica, innovación tecnológica y desarrollo urbano sostenible.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

remesas_lavado_dinero_sheinbaum_a209af2d37
Niega Federación indicios de lavado de dinero en remesas a México
farmacias_del_bienestar_sheinbaum_4398c4403c
Anuncia Sheinbaum inicio de las Farmacias del Bienestar
EH_UNA_FOTO_13_2f2c578c73
Singapur ampliará economía con México; abrirá embajada en 2026
publicidad

Últimas Noticias

dyjn_y_6f84245a09
Aseguran 1,863 toneladas de autopartes ilegales en CDMX
EH_UNA_FOTO_2025_12_02_T104157_384_23699871c8
Red Bull apuesta por Hadjar como compañero de Verstappen
cae_cali_oaxaca_eb15274728
Cae 'Cali', operador de grupo delictivo 'Comandante Cromo'
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
joven_de_15_anos_porrista_de_Club_Titanes_Apodaca_pierde_la_vida_tras_explosion_1_b9859af8de
Porrista entre las víctimas mortales de la explosión en Pesquería
fa243ce3_43e4_4e25_9253_c50bbb923d5d_d6768b84ff
Muere joven por heridas de explosión; suman cuatro fallecimientos
publicidad
×