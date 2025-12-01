México formalizará apertura de embajada de Singapur

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que la visita oficial del presidente de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, tiene como objetivo central formalizar la apertura de la embajada singapurense en territorio mexicano, un paso que calificó como clave para fortalecer la relación bilateral.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó de manera directa que la instalación de la sede diplomática es la razón principal de la visita.

“Se formaliza la embajada de Singapur aquí en México, esa es la razón”, afirmó.

La mandataria destacó que la presencia del presidente Shanmugaratnam representa un momento relevante para la diplomacia mexicana, especialmente en un contexto de expansión de vínculos con Asia.

Habrá anuncios de inversiones y proyectos conjuntos

Además, adelantó que en una conferencia conjunta se darán a conocer inversiones y proyectos bilaterales que ya se encuentran en desarrollo.

“Hay varias inversiones y proyectos conjuntos que ya informaremos después”, señaló, sin detallar aún los montos ni sectores.

Cabe señalar que dicha cooperación entre ambos países ha crecido en campos en los que Singapur es potencia reconocida, como en digitalización gubernamental, infraestructura estratégica, innovación tecnológica y desarrollo urbano sostenible.

