México no colaboró en operativo de la DEA contra CJNG: Federación

Claudia Sheinbaum aclaró que México no participó en el operativo de la DEA que dejó 670 detenidos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación en EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este martes que su gobierno no colaboró en el operativo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Es un informe que da la DEA, que se hizo allá en Estados Unidos”, señaló la mandataria al ser cuestionada durante su conferencia de prensa matutina.

La operación de la DEA

El lunes, la agencia antidrogas estadounidense informó sobre una amplia redada realizada entre el 22 y el 26 de septiembre.

Dicho operativo dejó un saldo de 670 personas detenidas y el decomiso de drogas, armas y recursos financieros.

De acuerdo con la DEA, las acciones se llevaron a cabo en 23 divisiones de campo de Estados Unidos y en siete regiones extranjeras, cuyos nombres no fueron revelados.

En la mira: “El Mencho”

La DEA también reiteró que mantiene abiertas las investigaciones contra Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, considerado el líder del CJNG y uno de los fugitivos más buscados por el gobierno estadounidense.

Actualmente, Washington ofrece una recompensa de hasta $15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

 


