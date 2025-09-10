Cerrar X
Nacional

Mujer salva a su bebé de explosión de pipa de gas; resulta ileso

Una pipa que transportaba 49,500 litros de gas LP explotó luego de sufrir una volcadura en las inmediaciones de Ciudad de México

  • 10
  • Septiembre
    2025

Tras la explosión y onda expansiva que provocó que 70 personas resultaran heridas y dejó tres muertos al poniente de la Ciudad de México, un bebé resultó ileso por la protección de su abuela.

La mujer, identificada como Alicia Matias Teodoro de 49 años, se encontraba con su nieta de dos años en la zona cero del siniestro, justo en las inmediaciones del Puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, cuando la pipa se accidentó. 

Por instinto, la mujer cubrió con su cuerpo a la menor para protegerla del intenso fuego propagado por la explosión. Momentos más tarde, la mujer caminó con la bebé en brazos por la vialidad hasta caer de rodillas. 

Ante esto, un oficial de la Policía Bancaria e Industrial se aproximó a ellos para auxiliarlos. Cargó al bebé ileso en sus brazos para ponerlo a salvo.

La mujer fue trasladada al Hospital General de Zona #53, ubicado a escasos metros del lugar del siniestro, en donde se encuentra bajo terapia intensiva, pues registra quemaduras en el 98% de su cuerpo.

Hasta el momento, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que 70 personas resultaron heridas, de las cuales 19 se reportan en estado grave y se ha confirmado la muerte de tres personas. Además, casi 28 vehículos resultaron afectados por este siniestro. 

Personal de Bomberos mencionó que no se encontró evidencia sobre la presencia del chofer, por lo que su paradero aún es desconocido.


