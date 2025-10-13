No había señales de lluvias atípicas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, aunque se alertó con antelación sobre lluvias intensas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, no existían indicadores científicos que anticiparan la magnitud del desastre que azotó al país entre el 6 y el 9 de octubre.

“Se alertó que iba a haber lluvias fuertes, pero fueron varios fenómenos los que se presentaron y generaron una lluvia intensa que no se esperaba de esta magnitud”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Las precipitaciones derivaron de la confluencia de los huracanes Raymond y Priscilla, ambos formados en el Pacífico mexicano, junto con sistemas atmosféricos activos en el Golfo de México.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, explicó que existía una baja presión frente a Veracruz y otra en el Golfo de Tehuantepec, mientras un frente frío descendía desde Texas, generando una línea de vaguada que atravesó el centro del país.

“Estos fenómenos provocaron grandes cantidades de lluvia e incrementaron los niveles de los ríos. Identificar el contexto meteorológico es posible, pero prever cuánta lluvia caerá exactamente no lo es”, aclaró Morales.

Cabe señalar que en solo cuatro días, las tormentas dejaron más de 1,800 milímetros de lluvia, cantidad equivalente a la mitad del promedio anual en las regiones afectadas.

El exceso de agua saturó los ríos, mantos freáticos y laderas, generando inundaciones y deslaves.

“El país está en la parte final de la temporada de lluvias, los ríos están al máximo y los cerros debilitados por las precipitaciones acumuladas del año”, explicó el titular de la Marina.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, destacó que las alertas locales y el trabajo de Protección Civil permitieron salvar vidas, aunque reconoció que la magnitud de las lluvias superó cualquier previsión meteorológica.

