'No habrá cambios de rumbo': Gobierno traza su plan hacia 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su administración mantendrá la ruta económica y social iniciada por la Cuarta Transformación, priorizando la inversión pública, el bienestar y la soberanía energética.

Durante su anuncio, destacó que su gobierno no dará giros de rumbo, sino que reforzará los pilares que desde 2018 sostienen el modelo actual.

“Ahí no va a haber cambios. Lo que haremos es fortalecer lo que ya está funcionando: los programas sociales, la inversión pública y la infraestructura estratégica”, subrayó Sheinbaum.

Infraestructura estratégica: trenes, puertos y agua

La mandataria explicó que su gobierno continuará con la construcción de obras de gran escala que consolidarán el desarrollo regional. Entre ellas destacan trenes de pasajeros, carreteras, puertos, aeropuertos y proyectos de agua y saneamiento.

“Hay un programa muy claro de obras estratégicas para este sexenio; muchas de ellas abrirán la puerta al siguiente”, aseguró.

Dichas iniciativas buscan reforzar la conectividad nacional y apuntalar la economía del sur-sureste, donde también se establecerán varios polos de bienestar.

Energía: fortalecimiento de la CFE y equilibrio con el sector privado

En el ámbito energético, Sheinbaum detalló que su administración consolidará la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y preservará los contratos eléctricos privados que actualmente representan el 46% de la generación nacional.

Con ello, el gobierno busca garantizar un equilibrio entre inversión pública y privada, así como avanzar hacia una transición energética ordenada.

Plan México: polos de bienestar y producción nacional

A través del Plan México, la presidenta proyecta la creación de 15 polos de bienestar para fortalecer la producción industrial, agrícola y tecnológica, tanto para el mercado interno como para la exportación.

Además, la Secretaría de Marina impulsará nuevos centros productivos en el sur-sureste del país.

“Van muy avanzados y a principios de 2026 estarán todos arrancando”, puntualizó Sheinbaum.

Comercio exterior: certidumbre para la inversión

En materia de relaciones internacionales, la mandataria informó que su administración trabaja en nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, Europa, China y países asiáticos con los que México aún no tiene tratados.

Sheinbaum aseguró que estos pactos fortalecerán la confianza y la certidumbre para la inversión durante el próximo año.

“Estamos convencidos de que en los siguientes meses vamos a tener un buen acuerdo, y eso va a dar mucha certidumbre para la inversión el próximo año”, expresó.

Registro nacional de salud: atención unificada en 2026

Uno de los anuncios más relevantes fue la creación de un registro nacional único de salud, que permitirá a cada ciudadano contar con una credencial vinculada al IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar, con la posibilidad de compartir su historial médico entre las tres instituciones.

“En enero del próximo año vamos a iniciar la inscripción. Todo mexicano y mexicana va a tener un registro al sistema nacional de salud”, adelantó.

El objetivo, explicó Sheinbaum, es que a partir de 2026 los servicios médicos públicos funcionen de manera integrada, sin importar la afiliación del paciente.

Bienestar social: programas y nuevas becas educativas

Finalmente, la titular del Poder Ejecutivo federal reafirmó que los programas sociales se mantendrán y se fortalecerán, con la incorporación de una nueva beca gradual para educación primaria a partir de 2025.

El propósito, dijo, es garantizar el acceso a la educación y al bienestar desde la infancia y acompañar el desarrollo integral de los jóvenes.

