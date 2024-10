No vamos a bajar la reformar judicial del DOF: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este viernes que no se bajará la reforma al Poder Judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación, en respuesta a una suspensión emitida por una jueza.

El pasado mes de septiembre, una jueza federal de Coatzacoalcos, Veracruz, ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Diario Oficial de la Federación (DOF) eliminar el decreto de reforma judicial publicado el pasado 15 de septiembre.

La jueza Nancy Juárez Salas había otorgado una suspensión definitiva como parte de un juicio de amparo que cuestiona la legalidad de dicha reforma.

Por lo mismo, la presidenta informó, en conferencia matutina, que no ha recibido la notificación formal de la jueza Juárez donde ordena bajar la publicación del DOF, además, reiteró que "la jueza no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del DOF esta publicación", porque "jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo (y) porque es el Poder Legislativo quien ordena al entonces presidente López Obrador la publicación en el DOF".

"No vamos a bajar la publicación (y) vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura", señaló

Además, adelantó que están preparando un paquete de reformas secundarias que se derivan de la reforma constitucional, desde la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar, además, particularmente el Tribunal de Disciplina, para "que tenga muy claras sus reglas... hasta muchas leyes que tienen que ver con los procedimientos".

"Ni un juez, ni una jueza, ni 8 ministros pueden parar la voluntad del pueblo de México. La reforma (al Poder Judicial) va", sentenció

Comentarios