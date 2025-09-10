Cerrar X
090925_BAJA_CALIFORNIA_03_510bdce146
Nacional

Operación Frontera Norte deja más de 7 mil detenidos

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados más recientes de la Operación Frontera Norte, correspondientes al 9 de septiembre

  • 10
  • Septiembre
    2025

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados más recientes de la Operación Frontera Norte, correspondientes al 9 de septiembre de 2025.

Desde su inicio, el 5 de febrero, las autoridades han detenido a 7,122 personas y asegurado 5,541 armas de fuego, 980,371 cartuchos de diversos calibres, 26,448 cargadores, 94,461.4 kilogramos de droga, incluidos 386.9 kg de fentanilo, así como 4,768 vehículos y 864 inmuebles.

Las acciones, señaló el Gabinete, se realizan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

Entre los aseguramientos más relevantes destacan:

Baja California

090925_BAJA_CALIFORNIA_01.png

Siete detenidos en Tijuana y Mexicali; se incautaron cuatro armas cortas, vehículos y diversas dosis de droga.

Chihuahua

090925_CHIHUAHUA_02.JPG

Una persona detenida en Ciudad Juárez; además, durante una revisión al Cereso Estatal No. 3 se decomisaron armas punzocortantes, dispositivos electrónicos y artículos no autorizados.

Sinaloa

090925_SINALOA_05.JPG

Se inhabilitaron cuatro áreas para producción de drogas sintéticas y se aseguraron más de 3,000 litros y kilos de sustancias químicas, con una afectación económica de 63 millones de pesos a la delincuencia organizada.

Sonora

090925_SONORA_01 (1).png

Dos detenidos en Huatabampo y más de 4,700 dosis de metanfetamina y marihuana incautadas.

Tamaulipas

090925_TAMAULIPAS_01.png

En Reynosa se decomisaron armas largas, vehículos y equipo táctico; en Tula fueron detenidas ocho personas con arsenal, chalecos balísticos y vehículos blindados de forma artesanal.

El Gobierno de México aseguró que continuará reforzando la estrategia de seguridad en la región fronteriza para debilitar las estructuras criminales y garantizar la tranquilidad de la población.


