Operación Frontera Norte deja más de 7 mil detenidos
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados más recientes de la Operación Frontera Norte, correspondientes al 9 de septiembre
- 10
-
Septiembre
2025
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados más recientes de la Operación Frontera Norte, correspondientes al 9 de septiembre de 2025.
Desde su inicio, el 5 de febrero, las autoridades han detenido a 7,122 personas y asegurado 5,541 armas de fuego, 980,371 cartuchos de diversos calibres, 26,448 cargadores, 94,461.4 kilogramos de droga, incluidos 386.9 kg de fentanilo, así como 4,768 vehículos y 864 inmuebles.
Las acciones, señaló el Gabinete, se realizan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.
Entre los aseguramientos más relevantes destacan:
Baja California
Siete detenidos en Tijuana y Mexicali; se incautaron cuatro armas cortas, vehículos y diversas dosis de droga.
Chihuahua
Una persona detenida en Ciudad Juárez; además, durante una revisión al Cereso Estatal No. 3 se decomisaron armas punzocortantes, dispositivos electrónicos y artículos no autorizados.
Sinaloa
Se inhabilitaron cuatro áreas para producción de drogas sintéticas y se aseguraron más de 3,000 litros y kilos de sustancias químicas, con una afectación económica de 63 millones de pesos a la delincuencia organizada.
Sonora
Dos detenidos en Huatabampo y más de 4,700 dosis de metanfetamina y marihuana incautadas.
Tamaulipas
En Reynosa se decomisaron armas largas, vehículos y equipo táctico; en Tula fueron detenidas ocho personas con arsenal, chalecos balísticos y vehículos blindados de forma artesanal.
El Gobierno de México aseguró que continuará reforzando la estrategia de seguridad en la región fronteriza para debilitar las estructuras criminales y garantizar la tranquilidad de la población.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas