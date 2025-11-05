Cerrar X
alcalde_nueva_york_sheinbaum_c35ea809fb
Nacional

Para el análisis el resultado electoral en Nueva York: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum calificó como 'muy interesante' el resultado de las elecciones en Nueva York, donde el demócrata Zohran Mamdani resultó electo como alcalde

  • 05
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “muy interesante” el resultado de las elecciones en Nueva York, donde el demócrata Zohran Mamdani resultó electo como nuevo alcalde.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 5 de noviembre, la mandataria mexicana destacó la relevancia política del cambio en la ciudad más poblada de Estados Unidos y lo consideró un tema digno de análisis.

“Muy interesante lo que ocurrió ayer, para análisis de todos nosotros”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre la victoria de Mamdani.

Sheinbaum subrayó que, aunque los resultados electorales en el extranjero pueden generar debate, México debe mantener una postura de respeto y no intervención en los procesos democráticos de otros países.

“Tenemos que ser muy respetuosos en la política estadounidense y de todos los países del mundo. Siempre hemos definido que son los pueblos quienes deben decidir quién los gobierna”, declaró.

La mandataria recordó que su gobierno sostiene como principio rector la autodeterminación de los pueblos, por lo que México se abstiene de emitir juicios sobre decisiones políticas internas de otras naciones.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

macron_reunion_sheinbaum_2a96039184
Abordarán México y Francia temas de economía y cultura en reunión
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T090110_425_4e4f3125c9
No va haber intervención de los Estados Unidos: Sheinbaum
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T083322_425_7e57e912c0
Sheinbaum afirma que el diálogo es forma de solucionar conflictos
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_6e7ec8b7eb
Aseguran droga con valor de más de $7 millones
muere_motociclista_saltillo_d65d19876f
Muere menor motociclista tras choque contra auto
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T115859_418_0d9f94beea
Aseguran 2.5 toneladas de cocaína en costas de Michoacán
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×