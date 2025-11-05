Para el análisis el resultado electoral en Nueva York: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “muy interesante” el resultado de las elecciones en Nueva York, donde el demócrata Zohran Mamdani resultó electo como nuevo alcalde.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 5 de noviembre, la mandataria mexicana destacó la relevancia política del cambio en la ciudad más poblada de Estados Unidos y lo consideró un tema digno de análisis.

“Muy interesante lo que ocurrió ayer, para análisis de todos nosotros”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre la victoria de Mamdani.

Sheinbaum subrayó que, aunque los resultados electorales en el extranjero pueden generar debate, México debe mantener una postura de respeto y no intervención en los procesos democráticos de otros países.

“Tenemos que ser muy respetuosos en la política estadounidense y de todos los países del mundo. Siempre hemos definido que son los pueblos quienes deben decidir quién los gobierna”, declaró.

La mandataria recordó que su gobierno sostiene como principio rector la autodeterminación de los pueblos, por lo que México se abstiene de emitir juicios sobre decisiones políticas internas de otras naciones.

Comentarios