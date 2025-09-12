Pide México a migrantes en EUA cautela en fiestas patrias

La presidenta Claudia Sheinbaum exhortó este viernes a los connacionales en Estados Unidos a tomar precauciones durante los festejos patrios, ante el riesgo de redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

“Más que decir que no celebren, la orientación es que tengan precaución”, declaró la mandataria desde Palacio Nacional.

Sheinbaum subrayó que los consulados de México en Estados Unidos y en el mundo mantendrán las ceremonias del Grito de Independencia, al igual que cada año.

“En los consulados siempre se hace el Grito y se va a hacer en todos, no solamente en Estados Unidos”, enfatizó.

Explicó que los migrantes deben acercarse a sus consulados para definir la forma más segura de participar en las conmemoraciones.

Además, el Gobierno mexicano notificó a las autoridades estadounidenses sobre las celebraciones, aunque no ha recibido respuesta oficial.

Por otra parte, el llamado se produce luego de que la SRE advirtiera a los mexicanos en EUA sobre evitar actos que los expongan a detenciones del ICE.

Desde el inicio de la administración Trump, el 20 de enero, hasta el 9 de septiembre, han sido repatriadas a México 92,583 personas, de las cuales más de 78,000 recibieron apoyo consular.

Comentarios