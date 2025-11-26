Pide México informar a FGR sobre caso de dueño de Miss Universo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este miércoles 26 de noviembre la imparcialidad y el logro de Fátima Bosch, reciente ganadora de Miss Universo 2025, al subrayar que su triunfo no debe mezclarse con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra uno de los copropietarios del certamen.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum mencionó que la autoridad responsable de informar sobre las indagatorias que enfrentan el empresario Raúl Rocha Cantú, señalado por presuntas actividades de tráfico de hidrocarburos y armas es la Fiscalía.

“Eso es independiente de la joven que ganó el concurso… quieren quitarle el mérito”, afirmó.

La presidenta remarcó que, más allá de las opiniones sobre los concursos de belleza, el reconocimiento corresponde a Bosch y no debe verse afectado por las circunstancias legales de terceros vinculados a la organización.

De acuerdo con información difundida por una investigación periodística, la FGR formalizó a Rocha Cantú como testigo colaborador tras la apertura de la causa penal 495/2025, iniciada el pasado 15 de noviembre.

FGR indaga red de robo de combustible y tráfico de armas

Las líneas de investigación contra Rocha Cantú incluyen presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y robo de hidrocarburos.

La indagatoria apunta a una estructura que habría operado desde Guatemala, con centros logísticos en Querétaro, para introducir combustible ilegal al país.

Según el reporte periodístico, la bodega “La Espuela” recibía carros tanque con combustible ilícito, el cual era mezclado en instalaciones conocidas como “El Patio” antes de ser distribuido a diversas empresas.

La red, presuntamente, utilizaba compañías fachada para emitir documentación fiscal falsa y ocultar el origen del producto.

Rocha Cantú busca protección como testigo

El empresario solicitó integrarse al programa de testigos protegidos el 21 de octubre, aportando información sobre contrabando y finanzas ilícitas.

Tras emitirse la orden de captura el 15 de noviembre, firmó el acuerdo de colaboración cuatro días después.

En un operativo relacionado, autoridades detuvieron el 18 de noviembre a Mari Carmen N., señalada como posible enlace logístico.

El caso permanece como parte de la agenda prioritaria de la FGR.

Investigación sí, pero sin afectar a Bosch: Sheinbaum

La titular del Poder Ejecutivo federal insistió en que la labor del Ministerio Público debe seguir su curso y que la ciudadanía será informada por los canales oficiales.

“Si hay una investigación, que se diga que la hay… pero no tiene nada que ver con la ganadora”, subrayó.

Hasta el momento, ni Rocha Cantú ni representantes del certamen internacional han emitido declaraciones públicas sobre el caso.

