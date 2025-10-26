Cerrar X
Nacional

Publican acuerdos para combatir nepotismo en el Poder Judicial

El Órgano de Administración Judicial publicó tres Acuerdos Generales que impulsan la modernización, transparencia y disciplina administrativa

  • 26
  • Octubre
    2025

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) anunció la publicación de tres Acuerdos Generales en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que impulsan la modernización, transparencia y disciplina administrativa en el Poder Judicial de la Federación.

Estos acuerdos fortalecen el marco normativo del servicio público administrativo, destacando el compromiso con la rendición de cuentas, integridad y ética.

La Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades, liderada por José Alberto Gallegos Ramírez e integrada por Catalina Ramírez Hernández y Surit Berenice Romero Domínguez, será clave en los procesos de investigación y sanción de conductas del personal administrativo.

Los acuerdos refuerzan la estructura de responsabilidades, regulando procedimientos para servidores públicos administrativos, y consolidan medidas contra el nepotismo y conflictos de interés mediante un renovado Comité de Integridad.

Además, promueven principios de austeridad, honradez y rendición de cuentas.

El OAJ reafirmó su compromiso con una gestión moderna y transparente de los recursos humanos, financieros y materiales, bajo un enfoque de cero tolerancia a la corrupción, fomentando que los servidores públicos actúen con honestidad, legalidad, imparcialidad y eficiencia.


