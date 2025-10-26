Publican acuerdos para combatir nepotismo en el Poder Judicial

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) anunció la publicación de tres Acuerdos Generales en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que impulsan la modernización, transparencia y disciplina administrativa en el Poder Judicial de la Federación.

Estos acuerdos fortalecen el marco normativo del servicio público administrativo, destacando el compromiso con la rendición de cuentas, integridad y ética.

La Comisión de Disciplina y Substanciación de Responsabilidades, liderada por José Alberto Gallegos Ramírez e integrada por Catalina Ramírez Hernández y Surit Berenice Romero Domínguez, será clave en los procesos de investigación y sanción de conductas del personal administrativo.

Los acuerdos refuerzan la estructura de responsabilidades, regulando procedimientos para servidores públicos administrativos, y consolidan medidas contra el nepotismo y conflictos de interés mediante un renovado Comité de Integridad.

Además, promueven principios de austeridad, honradez y rendición de cuentas.

El OAJ reafirmó su compromiso con una gestión moderna y transparente de los recursos humanos, financieros y materiales, bajo un enfoque de cero tolerancia a la corrupción, fomentando que los servidores públicos actúen con honestidad, legalidad, imparcialidad y eficiencia.

