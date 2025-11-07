Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_038831d941
Nacional

¿Qué es el Códice Azcatitlán? Libro que Sheinbaum pidió a Francia

El Códice Azcatitlán es un documento pictográfico, mediante el cual se relató una parte de la historia del pueblo mexica antes y después de la conquista

  • 07
  • Noviembre
    2025

Previo a la reunión entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, la mandataria afirmó que solicitaría que el famoso Códice Azcatitlán esté en México.

Posterior a su encuentro, ambos confirmaron que esta pieza de historia será exhibida en el país el próximo año, aunque no mucha gente tiene claro qué es este documento histórico.

dfhnsr.jpg

El Códice Azcatitlán es un documento pictográfico hecho en México, mediante el cual se relató una parte de la historia del pueblo mexica (azteca). En palabras burdas, es un libro que solo contiene dibujos que cuentan varios momentos clave de la antigua civilización.

Este libro, cuyo origen se estima posterior a la conquista española, entre mediados de los 1500 (siglo XVI) y finales de los 1600 (siglo XVII) y contiene tres puntos principales de la vida de los aztecas.

dfbgdfsb.jpg

El inicio relata la salida de Aztlán, sitio donde nacieron los mexicas y la migración hasta llegar a lo que después se convirtió en Tenochtitlán; posteriormente, aborda momentos de la vida y linaje de los tlatoanis de la ya mencionada Tenochtitlán y Tlatelolco.

Finalmente, retrata cómo fue la llegada y posterior conquista de los españoles, que dio lugar a la vida colonial; todo esto en 50 páginas, en las que posteriormente se le hicieron anotaciones en náhuatl.

bhdgfx.jpg

Algunas particularidades de este libro son que está fabricado en papel estilo europeo, además, está cosido y encuadernado como un libro del Viejo Continente.

Este material invaluable sobre el origen e historia del pueblo azteca se preserva en la Biblioteca Nacional de París, Francia, donde permanece desde 1898 y en 2026 será exhibido por primera vez en México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T091937_731_fd443ef41d
México niega tener reporte de atentado contra embajadora israelí
EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T071937_568_6e75f12b52
Dan alta médica a dos niños heridos por explosión de pipa en CDMX
FOTO_1_89bb3636b6
Reconocen en España proyecto de economía circular de Escobedo
publicidad

Últimas Noticias

AP_25311580484394_4c182fb829
Irlanda pide a la UEFA vetar a Israel de competiciones de fútbol
EH_UNA_FOTO_2025_11_08_T123214_028_db0f7854d5
¿Por qué Taylor Swift queda fuera de los Grammy 2026?
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Comparten avances sobre construcción de línea 4 y 6 del Metro
publicidad
×