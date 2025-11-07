¿Qué es el Códice Azcatitlán? Libro que Sheinbaum pidió a Francia

Previo a la reunión entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, la mandataria afirmó que solicitaría que el famoso Códice Azcatitlán esté en México.

Posterior a su encuentro, ambos confirmaron que esta pieza de historia será exhibida en el país el próximo año, aunque no mucha gente tiene claro qué es este documento histórico.

El Códice Azcatitlán es un documento pictográfico hecho en México, mediante el cual se relató una parte de la historia del pueblo mexica (azteca). En palabras burdas, es un libro que solo contiene dibujos que cuentan varios momentos clave de la antigua civilización.

Este libro, cuyo origen se estima posterior a la conquista española, entre mediados de los 1500 (siglo XVI) y finales de los 1600 (siglo XVII) y contiene tres puntos principales de la vida de los aztecas.

El inicio relata la salida de Aztlán, sitio donde nacieron los mexicas y la migración hasta llegar a lo que después se convirtió en Tenochtitlán; posteriormente, aborda momentos de la vida y linaje de los tlatoanis de la ya mencionada Tenochtitlán y Tlatelolco.

Finalmente, retrata cómo fue la llegada y posterior conquista de los españoles, que dio lugar a la vida colonial; todo esto en 50 páginas, en las que posteriormente se le hicieron anotaciones en náhuatl.

Algunas particularidades de este libro son que está fabricado en papel estilo europeo, además, está cosido y encuadernado como un libro del Viejo Continente.

Este material invaluable sobre el origen e historia del pueblo azteca se preserva en la Biblioteca Nacional de París, Francia, donde permanece desde 1898 y en 2026 será exhibido por primera vez en México.

