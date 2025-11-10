Reagendan nuevamente audiencia de Joaquín Guzmán López en EUA

La audiencia presencial de Joaquín Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue nuevamente pospuesta por la justicia estadounidense.

De acuerdo con la oficina de Sharon Johnson Coleman, jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, la comparecencia, prevista originalmente para este jueves, se reagendó para el próximo lunes 1 de diciembre.

El documento judicial, citado por la agencia EFE, detalla que la decisión fue tomada “con el visto bueno de ambas partes”, lo que prolonga aún más la espera para su presentación ante el gran jurado en Chicago.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el proceso de Guzmán López sufre cambios, inicialmente la audiencia estaba programada para el 15 de julio, pero se movió al 15 de septiembre, y posteriormente al 13 de noviembre. Ahora, el nuevo ajuste la traslada hasta diciembre.

El hijo del capo sinaloense enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y conspiración criminal, en el marco de las investigaciones que Estados Unidos mantiene contra la estructura del Cártel de Sinaloa.

Fuentes judiciales han indicado que el proceso avanza con “complejidades logísticas y de seguridad”, razón por la cual los movimientos de fecha se han vuelto frecuentes.

Su hermano Ovidio ya se declaró culpable

Mientras tanto, Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, otro de los hijos de “El Chapo”, se declaró culpable en julio de 2025 ante un tribunal de Chicago por cuatro cargos de narcotráfico.

El caso formó parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, cuyos términos no fueron revelados públicamente.

“El Chapo” y “El Mayo”, también bajo sentencia

En enero de 2025, el ICE recordó que Joaquín “El Chapo” Guzmán fue condenado en Brooklyn, Nueva York, por liderar el Cártel de Sinaloa, enfrentando cargos por narcotráfico, homicidio y lavado de dinero.

El mismo año, su antiguo socio y cofundador del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada, también se declaró culpable en un tribunal federal de Nueva York por delitos de narcotráfico y lavado de activos.

Según versiones judiciales, Zambada habría llegado a Estados Unidos en un vuelo privado junto a Guzmán López en julio de 2024, en lo que presuntamente fue una trampa pactada con la Fiscalía, aunque las circunstancias del viaje siguen sin esclarecerse.

