Revocan licencia a CIBanco y entra en liquidación

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que CIBanco dejará de operar como institución de banca múltiple luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobara la revocación voluntaria de su autorización.

En su sitio web, el IPAB notificó a los clientes que las sucursales del banco cerrarán a partir de este viernes, aunque los usuarios deberán seguir cumpliendo con el pago de sus créditos.

El 13 de octubre iniciará el pago a los ahorradores

El IPAB adelantó que el lunes 13 de octubre comenzará el pago de las obligaciones garantizadas a las personas ahorradoras de CIBanco.

De acuerdo con el organismo, este proceso se realizará sin necesidad de solicitud, utilizando la información disponible en los sistemas del banco, y deberá completarse en un plazo máximo de 90 días naturales.

Entre las operaciones protegidas se encuentran cuentas de cheques, ahorro, pagarés y certificados de depósito, entre otros instrumentos financieros.

Cabe mencionar que CIBanco solicitó la revocación de su licencia de manera voluntaria, según un acuerdo tomado por su asamblea general de accionistas, que consideró esta medida como la mejor opción para proteger los intereses de sus clientes.

“El IPAB llevará a cabo la liquidación conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario”, explicó el instituto en su comunicado.

Por otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había señalado a CIBanco, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, por posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero el pasado 25 de junio.

Tras la intervención de la CNBV, las tres instituciones iniciaron un proceso de venta de activos. En el caso de CIBanco, su negocio fiduciario fue adquirido por Multiva, mientras que su cartera de crédito automotriz pasó a Bancoppel.

El IPAB aseguró que el proceso se llevará a cabo de forma ordenada y transparente, con el objetivo de proteger los depósitos y derechos de los usuarios.

