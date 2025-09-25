Cerrar X
Nacional

Se debilita 'Narda' a categoría 1, pero podría intensificarse

El huracán 'Narda' descendió a categoría 1, pero el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que podría intensificarse en las próximas horas

  • 25
  • Septiembre
    2025

El huracán “Narda” se debilitó la madrugada de este jueves 25 de septiembre de 2025 a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, sin embargo autoridades meteorológicas advirtieron que el sistema podría retomar intensidad en las próximas horas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 03:00 horas locales, el centro del ciclón se ubicaba a 960 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 1,120 kilómetros al sur de Playa Pérula, Jalisco.

Vientos y oleaje en el Pacífico mexicano

Cabe mencionar que el fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de hasta 185 km/h y un desplazamiento hacia el oeste a 24 km/h.

El SMN advirtió que “Narda” continuará provocando lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el occidente de Jalisco, así como lluvias fuertes en Colima y Michoacán. Además, se espera oleaje de 2.5 a 3.5 metros y rachas de viento de 40 a 60 km/h en dichas costas.

Autoridades piden extremar precauciones

El organismo exhortó a la población de estas entidades a mantenerse alerta y seguir las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil, particularmente en zonas costeras y de navegación marítima.

Por otra parte, la actual temporada del Pacífico mexicano prevé hasta 20 ciclones con nombre, de los cuales entre cuatro y seis podrían alcanzar categorías de gran intensidad (3, 4 o 5).

Hasta el momento, ya se han formado 12 tormentas en la región, entre ellas “Alvin”, “Bárbara”, “Erick” y “Kiko”.


