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Se forma Depresión Tropical Cuatro-E en océano Pacífico

Cuenta con desplazamiento con dirección hacia el norte-noroeste a 11 km/h, con vientos máximos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h

Por Diana Valeria Leyva | 01 Julio 2026

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer este miércoles la formación de la Depresión Tropical Cuatro-E en el océano Pacífico.

A través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema meteorológico se encuentra a 2,015 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Cuenta con desplazamiento con dirección hacia el norte-noroeste a 11 km/h, con vientos máximos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h.

Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el territorio mexicano.

Se estiman lluvias para las siguientes entidades

A pesar de que este sistema meteorológico no representa un riesgo, se estima la continuación de fuertes precipitaciones para 25 entidades. A continuación te presentamos el listado:

Lluvias puntuales muy fuertes

  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Durango
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias puntuales fuertes

  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Nayarit
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Guerrero
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias con intervalos de chubascos

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Tamaulipas

 

 

 

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