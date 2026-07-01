Cuenta con desplazamiento con dirección hacia el norte-noroeste a 11 km/h, con vientos máximos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h

Inicio / Nacional / Se forma Depresión Tropical Cuatro-E en océano Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer este miércoles la formación de la Depresión Tropical Cuatro-E en el océano Pacífico.

A través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este sistema meteorológico se encuentra a 2,015 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se ha formado la #Depresión tropical #Cuatro-E, en el océano #Pacífico, lejos de costas mexicanas. No representa riego para el territorio nacional. Para mayor información🔽https://t.co/VVYNAkfJiY pic.twitter.com/O0CFft3fTQ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 1, 2026

Cuenta con desplazamiento con dirección hacia el norte-noroeste a 11 km/h, con vientos máximos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h.

Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el territorio mexicano.

Se estiman lluvias para las siguientes entidades

A pesar de que este sistema meteorológico no representa un riesgo, se estima la continuación de fuertes precipitaciones para 25 entidades. A continuación te presentamos el listado:

Lluvias puntuales muy fuertes

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Veracruz

Tabasco

Oaxaca

Chiapas

Lluvias puntuales fuertes

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Morelos

Estado de México

Ciudad de México

Guerrero

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias con intervalos de chubascos