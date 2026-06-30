Sheinbaum celebra triunfo de México ante Ecuador y pase a octavos

La presidenta destacó la entrega de la Selección Mexicana tras vencer 2-0 a Ecuador y calificó la clasificación como una 'alegría inolvidable'

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este martes la cuarta victoria consecutiva de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego del triunfo por 2-0 sobre Ecuador, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final del torneo.

A través de sus redes sociales, la mandataria calificó el triunfo como una "alegría inolvidable" y reconoció la entrega mostrada por el conjunto nacional.

"Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México", escribió Sheinbaum.

La presidenta también agradeció a los jugadores por representar al país con pasión.

"Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando fuerte el grito de gol! ¡Viva México!", añadió.

Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. 🇲🇽 🫶🏽 Hoy nuestra Selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. ¡Que siga sonando… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 1, 2026

Sheinbaum festejó el gol de Julián Quiñones

Momentos antes de publicar su mensaje, Claudia Sheinbaum reaccionó al primer gol de Julián Quiñones con una publicación en la que escribió "Gooooooool", acompañada de un video grabado durante el Festival Futbolero realizado en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

En las imágenes se observa a la mandataria celebrar la anotación con los brazos en alto y abrazar a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Sheinbaum asistió al evento portando una chaqueta negra y la camiseta verde de la Selección Mexicana.

Con la victoria sobre Ecuador, México regresó a los octavos de final del Mundial, instancia que no alcanzaba desde antes de su eliminación en la fase de grupos de Catar 2022.

Ahora, la Selección Mexicana conocerá a su próximo rival cuando se dispute el partido entre Inglaterra y República del Congo, cuyo vencedor enfrentará al equipo nacional en los octavos de final del Mundial 2026.