Sheinbaum crea consejo para impulsar inversiones en México

Tras reunirse con representantes de la iniciativa privada en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de un consejo para la promoción de inversiones, una instancia que tendrá reuniones periódicas y estará alineada al Plan México.

Entre los asistentes destacaron figuras empresariales como Carlos Slim, Bernardo Gómez, José Antonio Fernández Garza, Carlos Hank González y Francisco Cervantes, presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En Palacio Nacional, recibimos a empresarias y empresarios; acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México. pic.twitter.com/Rzj41yc0uM — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 3, 2025

Un nuevo órgano para coordinar e impulsar inversiones

Previo al encuentro, Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, adelantó que la intención es retomar y ampliar grupos de trabajo, incluyendo uno dedicado específicamente a la promoción de inversiones.

Indicó que el grupo empresarial ya se reúne de forma regular para revisar temas de infraestructura, pero que esta ocasión la convocatoria fue más amplia.

“La Presidenta quiere ampliar este grupo… es una reunión positiva para que empresarios y empresarias hagamos equipo para incrementar las inversiones”, afirmó.

Temas: infraestructura, energía y proyectos mixtos

Gómez explicó que entre los objetivos está dar seguimiento puntual a inversiones, acelerar proyectos y analizar opciones en infraestructura, energía y servicios, incluso mediante esquemas mixtos entre gobierno y sector privado.

“El propósito es abrir más espacios, sumar más empresarios y conocer más perspectivas, ampliando la comunicación”, añadió.

CCE aclara: no habrá consejo paralelo

Al finalizar el encuentro, Francisco Cervantes indicó que seguirá apoyando desde su papel como empresario y descartó que vaya a integrar un consejo paralelo al CCE.

Subrayó que su colaboración continuará enfocada en el impulso a la economía nacional.

