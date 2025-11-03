Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_11_03_T174104_455_d350049ec6
Sheinbaum dialoga con EUA por cierre fronterizo al ganado

  • 03
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este lunes con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, para abordar el cierre de la frontera al ganado mexicano, impuesto por la presencia del gusano barrenador.

El encuentro se realizó en Palacio Nacional y contó con la participación del embajador estadounidense, Ronald Johnson, y del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, quien calificó la reunión como “positiva y constructiva”.

“Fue un gran encuentro, se revisaron todos los temas de la agenda bilateral. Salgo sumamente contento y satisfecho”, expresó Berdegué tras la reunión, que tuvo una duración de 40 minutos.

Por la mañana, Sheinbaum destacó la importancia de reabrir la frontera, cerrada desde mayo, tanto para México como para Estados Unidos.

“Queremos conocer directamente su planteamiento y explicar todo lo que hemos hecho para controlar la plaga”, señaló.

El gusano barrenador afecta a diversos animales de sangre caliente, principalmente bovinos, y puede causar la muerte del ganado en pocos días, poniendo en riesgo la producción de carne, leche y derivados.

Hasta ahora, no se ha definido una fecha para la reapertura de la frontera, mientras ambos países mantienen mesas técnicas para contener la plaga y restablecer el comercio ganadero.


