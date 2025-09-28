Cerrar X
Sheinbaum frena abucheos hacia Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Previamente, familias de desaparecidos del estado se hicieron presentes exigiendo justicia al Gobierno estatal del mandatario emanado por Movimiento Ciudadano

  • 28
  • Septiembre
    2025

Ante el abucheo al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los asistentes escuchar su informe de rendición de cuentas, ya que es un evento "institucional" y de caso contrario mejor "nos vamos todos".

"Este es un evento institucional, no porque sea un evento masivo, es un evento republicano, así que si están esos gritos mejor nos vamos. Vamos a respetar, si no hay respeto, nos vamos todos, verdad que no, bueno", dijo la Presidenta al poner a votación ante los asistentes si van a respetar al mandatario Pablo Lemus.

Es la segunda vez que un gobernador de oposición no habla en la actual gira de la Mandataria federal para rendir cuentas, la primera fue la mandataria de Chihuahua, María Eugenia Campos, el pasado viernes, y ahora el emecista Pablo Lemus.

Pese a que la titular del Ejecutivo hizo un llamado a los asistentes y morenistas de respetar, siguieron los abucheos y consignas de "fuera Lemus", "Jalisco es una fosa", y "precios justos al maíz".

Previamente, familias de desaparecidos del estado se hicieron presentes exigiendo justicia al Gobierno estatal del mandatario emanado por Movimiento Ciudadano.

Promete arreglar carreteras

Durante su discurso, la mandataria se comprometió a arreglar todas las carreteras de Jalisco, empezando con la número 80 de Autlán.

Sheinbaum Pardo destacó que se recuperará el tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara y que forma parte de los más de 3 mil kilómetros (km) de vías férreas que se construirán en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación. 

“Uno de los proyectos más importantes del sexenio son los trenes del norte: Ya se está construyendo el México-Querétaro. Ya licitamos el Querétaro-Irapuato. Después, va Irapuato-León. Y después, León-Guadalajara. Vamos a recuperar el tren de pasajeros Ciudad de México-Guadalajara. Para todo alcanza”, destacó.


