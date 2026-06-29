Destacó que el monarca español dio 'un paso importante' al reconocer por primera vez los abusos cometidos durante la Conquista

Inicio / Nacional / Sheinbaum insiste a Felipe VI: 'reconocer a pueblos es prioridad'

El reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos fue el tema central que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró haber planteado al rey Felipe VI durante el encuentro que sostuvieron en México, donde también destacó como un avance que el monarca español reconociera públicamente, por primera vez, los abusos cometidos durante la Conquista.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que, aunque su gobierno mantiene la postura de que España debería ofrecer un perdón por los agravios históricos, el aspecto más relevante para el país es fortalecer el reconocimiento de los pueblos originarios como parte de la identidad nacional.

Recordó que el debate sobre el perdón sigue vigente, pero aseguró que el reciente pronunciamiento del rey representa un cambio significativo.

"Nosotros seguimos pensando que el perdón es lo mejor que pudiera haber, porque engrandece a los pueblos, pero el rey dio un paso al hablar de los abusos de la Conquista y por eso el recibirlo aquí", señaló.

Sin embargo, precisó que durante la reunión insistió en que el verdadero fondo del tema es el reconocimiento de los pueblos indígenas.

"Lo que yo le insistí muchísimo es que el perdón, y más allá del propio perdón, lo más importante para México es la identidad que representa para todas y todos los mexicanos el reconocimiento de los pueblos", afirmó.

La identidad como eje del país

Sostuvo que México no puede seguir interpretando su historia desde una visión eurocentrista ni mantener ideas de superioridad entre las personas, pues ello alimenta prácticas de discriminación.

"Si nosotros seguimos pensando en una visión eurocentrista y no en la visión que viene desde antes, desde las grandes civilizaciones, y el reconocimiento del valor que los pueblos le han dado a la identidad en México, entonces vamos a seguir promoviendo el racismo y el clasismo", expresó.

Agregó que el reconocimiento de los pueblos indígenas no responde únicamente a una deuda histórica, sino a una realidad vigente.

"Después de 300 años de colonia y más de 200 años de independencia, 20 por ciento de la población se sigue identificando como indígena o afromexicana", subrayó.

Humanismo mexicano

Sheinbaum afirmó que la riqueza cultural de México se sostiene en sus pueblos originarios y en la historia nacional, elementos que, dijo, distinguen al país en el mundo.

"El humanismo mexicano tiene dos pilares. Uno, el reconocimiento de la grandeza cultural de México, precisamente por los pueblos indígenas y afromexicanos. Y la segunda, la grandiosa historia de México desde la Independencia", indicó.

Añadió que esa visión permite consolidar una identidad colectiva basada en la diversidad cultural y en la pluralidad que caracteriza al país.