Sheinbaum invita a Poderes al desfile del 16 de septiembre

Sheinbaum Pardo anunció que representantes de los Poderes Legislativo y Judicial serán invitados a la ceremonia del desfile militar del 16 de septiembre

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que representantes de los Poderes Legislativo y Judicial serán invitados a la ceremonia del desfile militar del 16 de septiembre.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la conmemoración del Grito de Independencia, la noche del 15 de septiembre en el Zócalo capitalino, será un acto “muy austero”, limitado a la presencia de su Gabinete legal.

“Va a ser una ceremonia muy austera, muy, muy austera, esencialmente va a ser el Gabinete, el Gabinete legal”, señaló.

Sheinbaum precisó que para el desfile militar sí se contará con la asistencia de embajadores y representantes de los Poderes de la Unión.

Estos actos marcarán las primeras ceremonias patrias de Sheinbaum como presidenta de México.

La semana pasada, su Gobierno confirmó que La Arrolladora Banda El Limón animará la noche del 15 de septiembre en el Zócalo, donde los conciertos darán inicio a las 20:00 horas.


