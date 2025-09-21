Sheinbaum: 'López Obrador vive en el corazón del pueblo'

De gira por el sureste del país y en el marco de su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la oposición nunca podrá calumniar a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, porque el tabasqueño “se quedó en el corazón del pueblo de México”.

En un acto multitudinario realizado en la Feria Yucatán Xmatkuil, Sheinbaum destacó que López Obrador logró transformar al país en seis años, pese al “coraje” de quienes perdieron privilegios.

“No se quedó en monumentos ni en nombres de calles, se quedó en el corazón del pueblo de México y así va a seguir siendo”, expresó.

La mandataria criticó los 36 años de gobiernos neoliberales, de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto, los cuales, dijo, gobernaron para unos cuantos y dejaron pobreza, desigualdad y violencia.

Subrayó que la llegada de la Cuarta Transformación en 2018 marcó un cambio histórico gracias al voto popular.

Acompañada del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y de integrantes de su gabinete, Sheinbaum afirmó que su administración se mantiene fuerte por el respaldo del pueblo.

“Si tenemos apoyo popular es porque nunca abandonamos al pueblo de México. No mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Yucatán ni al de México”, aseguró.

