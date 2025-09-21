Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_21_T142159_067_00dd7f61ff
Nacional

Sheinbaum: 'López Obrador vive en el corazón del pueblo'

Sheinbaum advirtió que la oposición nunca podrá calumniar a su antecesor, López Obrador, porque el tabasqueño 'se quedó en el corazón del pueblo de México'

  • 21
  • Septiembre
    2025

De gira por el sureste del país y en el marco de su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que la oposición nunca podrá calumniar a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, porque el tabasqueño “se quedó en el corazón del pueblo de México”.

En un acto multitudinario realizado en la Feria Yucatán Xmatkuil, Sheinbaum destacó que López Obrador logró transformar al país en seis años, pese al “coraje” de quienes perdieron privilegios.

“No se quedó en monumentos ni en nombres de calles, se quedó en el corazón del pueblo de México y así va a seguir siendo”, expresó.

La mandataria criticó los 36 años de gobiernos neoliberales, de Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto, los cuales, dijo, gobernaron para unos cuantos y dejaron pobreza, desigualdad y violencia.

Subrayó que la llegada de la Cuarta Transformación en 2018 marcó un cambio histórico gracias al voto popular.

Acompañada del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, y de integrantes de su gabinete, Sheinbaum afirmó que su administración se mantiene fuerte por el respaldo del pueblo.

“Si tenemos apoyo popular es porque nunca abandonamos al pueblo de México. No mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Yucatán ni al de México”, aseguró.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

dthhsdh_335993f4a6
Lleva Jesús Nava informe de gobierno a colonia de Santa Catarina
EH_UNA_FOTO_3_f3adcb2e3e
Suena la alerta sísmica por Segundo Simulacro Nacional 2025
Berenice_Martinez_ee24cb3404
Proponen que faltas administrativas impidan tomar cargos públicos
publicidad

Últimas Noticias

G1etf_Ry_Xk_AAM_25x_6e21982739
Estudiante muere tras ser apuñalado en plantel sur de UNAM
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T163432_181_2ddea45876
Acuerdan fortalecer atención médica en Coahuila
dsbf_0e59570244
Miguel Ángel Camacho gana bronce en Mundial de Para Natación
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_FALLECIMIENTO_9ba0143f3c
Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste
publicidad
×