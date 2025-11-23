Sheinbaum: 'México no volverá al pasado de corrupción'

Durante su visita a San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México “no regresará al pasado de privilegios y corrupción”, al asegurar que el país avanza con firmeza por el rumbo de la Cuarta Transformación.

En la presentación del Plan General Lázaro Cárdenas La Mixteca, la mandataria sostuvo que, aunque “hay algunos, poquitos nomás” que buscan restaurar el antiguo régimen, la ciudadanía ha dejado claro que quiere continuar con el proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador.

Regresamos a la Mixteca oaxaqueña para informar avances del Plan General Lázaro Cárdenas del Río. Son casi 900 kilómetros de reconstrucción de caminos; vamos por la misma cantidad el próximo año. Además, rehabilitamos escuelas, construimos centros de salud y obras de agua. pic.twitter.com/s3sygNNUBk — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 22, 2025

“México camina por el rumbo de la cuarta transformación de la vida pública”, subrayó entre aplausos y porras de “¡Presidenta!”.

Sheinbaum hizo un recuento de los programas sociales impulsados durante los últimos siete años, seis del gobierno de López Obrador y uno de su propia administración, entre ellos la pensión universal para adultos mayores, apoyos para estudiantes, mujeres y pequeños productores.

Preguntó a los asistentes si el país había cambiado tras décadas de gobiernos neoliberales, a lo que la multitud respondió con un rotundo “¡sí!”.

“Antes, el dinero se iba a los bolsillos de unos cuantos gobernantes. Ahora, el dinero del pueblo es del pueblo de México. Nunca más para los poderosos”, afirmó.

También destacó los principios del humanismo mexicano y el legado de figuras históricas como Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Zapata y Lázaro Cárdenas, además del presidente López Obrador.

Farmacias del Bienestar en Oaxaca

En cuanto a acciones para la región de la Mixteca, Sheinbaum anunció más inversión en caminos, pavimentación y apertura de nuevas rutas, así como recursos adicionales para caminos artesanales.

Aseguró que en 2026 se instalarán Farmacias del Bienestar y se fortalecerá el acceso a la salud con más centros equipados con médicos y enfermeras.

También anunció mejoras en escuelas, la ampliación de preparatorias y la reparación de plantas de tratamiento de agua, acompañadas de un programa de ollas de captación para comunidades rurales.

Por su parte, Lázaro Cárdenas Batel, coordinador del plan y jefe de la Oficina de la Presidencia, señaló que la Mixteca ocupa un lugar prioritario debido a una “deuda histórica de atención gubernamental”.

Explicó que el proyecto se basará en la coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales para atender de manera integral las necesidades de la región.

Comentarios