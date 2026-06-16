Sheinbaum prevé encuentro con Felipe VI durante Mundial

Durante la visita que el rey de España, Felipe VI, realizará a México para asistir a un encuentro de su país en el Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno analiza la posibilidad de sostener una reunión con el monarca.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que las gestiones continúan entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y las autoridades diplomáticas españolas, por lo que aún no existe una confirmación oficial sobre la agenda.

“Sí, es probable. Todavía está viendo Relaciones Exteriores con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español. Yo creo que mañana o pasado les podemos informar”, declaró.

Cabe recordar que el rey español anunció semanas atrás que acudirá al partido entre España y Uruguay, programado para el próximo 26 de junio en Guadalajara, correspondiente a la fase de grupos del torneo.

La presencia del monarca responde a una invitación realizada por el Gobierno de México y por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Aunque inicialmente la invitación fue interpretada por algunos sectores como un gesto de acercamiento político entre ambos países, autoridades encargadas de la organización del Mundial aclararon que convocatorias similares fueron enviadas a distintos jefes de Estado de naciones con relaciones diplomáticas con México.

La Casa Real española recibió el gesto de manera positiva y destacó el carácter institucional de la invitación.

Definen sede y agenda del posible encuentro

Aunque Guadalajara será la sede del partido, Sheinbaum adelantó que el eventual encuentro con Felipe VI podría realizarse en la Ciudad de México.

La definición final dependerá de las conversaciones que mantienen ambas cancillerías y del calendario oficial del monarca durante su estancia en territorio mexicano.

“Mañana o pasado les podemos informar”, reiteró.

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