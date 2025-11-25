Sheinbaum recibe a Xiomara Castro en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida oficial a su homóloga de Honduras, Xiomara Castro, con una breve ceremonia protocolaria realizada en el Patio de Honor de Palacio Nacional, marcando el inicio de su visita de trabajo al país.

Siguiendo el protocolo diplomático, Sheinbaum salió por la puerta de honor, destinada a la recepción de jefes de Estado, para recibir a Castro.

Bienvenida a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Palacio Nacional https://t.co/rRs1p2rzct — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 25, 2025

Ambas mandatarias presenciaron la entonación de los himnos nacionales y posaron para la fotografía oficial antes de ingresar a las oficinas presidenciales, donde sostendrán un encuentro privado.

La visita de Castro ocurre en la etapa final de su mandato, pues Honduras celebrará elecciones presidenciales este domingo y su administración concluirá hacia finales de enero.

