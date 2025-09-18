Cerrar X
Sheinbaum recibe al primer ministro de Canadá en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum dio la bienvenida este jueves al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Palacio Nacional

  • 18
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum dio la bienvenida este jueves al primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Palacio Nacional, donde ambos mantendrán una reunión centrada en negociaciones comerciales y el fortalecimiento de la relación bilateral.

El recibimiento incluyó la interpretación del himno nacional mexicano, seguido del himno nacional canadiense, en un gesto de cordialidad entre ambos países.

Con el objetivo de reforzar la prosperidad y profundizar la cooperación bilateral, Carney permanecerá en México los días 18 y 19 de septiembre para abordar diversos temas que busquen fortalecer la alianza entre ambas naciones.

AP25261716309026.jpg

Durante su llegada, el primer ministro canadiense destacó que el encuentro permitirá crear nuevas oportunidades que beneficien tanto a los trabajadores canadienses como a los mexicanos, reafirmando el compromiso de estrechar lazos económicos y comerciales.

Carney arribó a México este 18 de septiembre acompañado de su esposa, Diana Fox. Ambos fueron recibidos por la presidenta y su esposo, Jesús María Tarriba, en la puerta Mariana de Palacio Nacional, donde se llevó a cabo la ceremonia protocolaria de bienvenida.

Horas antes, el mandatario canadiense aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), alrededor de las 11:15 horas, bajo un estricto dispositivo de seguridad.

A través de la red social X, Carney destacó la relevancia de México como tercer socio comercial de Canadá, subrayando la intención de su gobierno de abrir más oportunidades para trabajadores y empresas de ambos países.

“Venimos a fortalecer esta sólida asociación y a generar más oportunidades”, expresó el primer ministro antes de su llegada a la capital mexicana.

La agenda del encuentro, adelantada por Sheinbaum días atrás, incluye mesas de trabajo a lo largo de la jornada, donde se abordarán en detalle los distintos temas de interés común. Entre ellos destacan el comercio, la cooperación en materia de transporte y otros asuntos de carácter económico y social.

Por otra parte, la jornada concluirá con una conferencia de prensa conjunta en Palacio Nacional, donde ambos líderes informarán sobre los acuerdos alcanzados.

Sheinbaum y Carney intercambian regalos previo a reunión

El primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvieron un encuentro en el despacho presidencial de Palacio Nacional, donde intercambiaron obsequios como muestra de la estrecha relación de amistad y cooperación entre ambos países.

La mandataria mexicana entregó a Carney un huipil tradicional y un alebrije, símbolos de la riqueza cultural del país. En reciprocidad, el primer ministro canadiense ofreció un balón oficial y un rompevientos de la selección canadiense, ambos con la marca que patrocinará el próximo Mundial de Futbol 2026, del que México y Canadá serán coanfitriones junto con Estados Unidos.

Además del tema comercial, ambos países destacaron su colaboración rumbo al Mundial de 2026, que fortalecerá la cooperación cultural, turística y deportiva en América del Norte.


