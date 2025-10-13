Cerrar X
Nacional

Sheinbaum recorre comunidad más afectada por lluvias en Querétaro

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó este lunes la comunidad de Pinal de Amoles, Querétaro, una de las zonas más afectadas por las recientes lluvias atípicas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó este lunes la comunidad de Pinal de Amoles, Querétaro, una de las zonas más afectadas por las recientes lluvias atípicas, y aseguró que el Gobierno Federal dispone de recursos suficientes para atender la emergencia.

Durante su recorrido, Sheinbaum sobrevoló la zona en helicóptero para evaluar los daños y caminó por las calles del municipio para escuchar las necesidades de los habitantes damnificados, acompañada del Gobernador Mauricio Kuri.

A través de su cuenta de X, la mandataria compartió imágenes de la visita y aseguró: “Hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante”.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que las lluvias provocaron la muerte de una persona y afectaron a ocho municipios, siendo Pinal de Amoles y San Joaquín las comunidades prioritarias para recibir ayuda.

Durante el fin de semana, Sheinbaum recorrió localidades de Puebla, Veracruz e Hidalgo, además de sostener una reunión virtual con gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí para coordinar la atención de la emergencia y el censo de familias afectadas.


