G8_G_Phyh_XMAY_vq_F_f87f222a2f
Nacional

Sheinbaum visita nuevo CBTIS en Ciudad Juárez

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó el CBTIS 291 en Ciudad Juárez y anunció que el nuevo plantel estará listo para iniciar clases en febrero

  • 14
  • Diciembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió al CBTIS 291 en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde convivió con alumnos del plantel y afirmó que las instalaciones pronto estarán listas para su operación.

Durante su recorrido, la mandataria destacó la importancia de ampliar la oferta educativa de nivel medio superior en zonas donde la demanda supera la capacidad de los planteles existentes.

Estudiantes celebran la apertura del plantel

En un videomensaje difundido en redes sociales, los estudiantes expresaron su satisfacción por la creación del nuevo CBTIS, ya que anteriormente algunos habían sido rechazados por falta de espacios en otras instituciones.

“Me siento muy orgullosa de estar aquí, porque la vez que no quedé el año pasado me sentía muy mal”, expresó una de las alumnas durante el encuentro con la Presidenta.

Más preparatorias cerca de casa

Sheinbaum subrayó que su administración impulsa la construcción de más preparatorias cercanas a los hogares de los estudiantes, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación.

A través de una publicación en la red social X, reiteró: “Estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa. Hoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, platicamos con jóvenes que estudian en el nuevo CBTIS; estrenarán plantel en febrero”.

De acuerdo con lo informado por la Presidenta, el nuevo plantel del CBTIS 291 comenzará a operar en febrero, lo que permitirá a más jóvenes de Ciudad Juárez continuar sus estudios de nivel medio superior.


